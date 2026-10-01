Özgür Özel'den fon skandalı videosu: Asrın soygununa giden yolun taşları nasıl döşendi?

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon skandalına ilişkin sosyal medya hesabından bir video paylaştı. "Asrın soygunu, para neredeyse hesap oradadır" ifadelerini kullanan Özel, videoda fon piyasasında yaşanan vurgun sürecini bir fon üzerinden anlattı.

"Asrın soygununa giden yolun taşları nasıl döşendi?" denilen videoda, 131 fonun tasfiye edildiği belirtilerek bunlardan biri olan Terra'nın TLY isimli serbest fonu üzerinden kronolojik bir anlatım yapıldı.

Videoda, fonun 7 Ağustos 2025'te SPK'nin izniyle halka açıldığı ve 12 Ağustos'ta yatırımcıların işlemine sunulduğu belirtildi. Fonun yükselmesiyle yeni yatırımcıların geldiği, yeni yatırımcıların gelişiyle yükselişin devam ettiği ifade edildi.

Anlatımda, sermaye piyasalarında işlem gören bazı yatırım fonları ile bu fonlarda yer alan şirketlerin değerlerinin ekonomik gerçekliğe aykırı biçimde yükseltildiği belirtildi. Bu süreçte küçük yatırımcıların da sisteme dahil olduğu savunuldu.

Videoda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Eylül 2025'te yaptığı, "Bazı fonlar üzerinden bu manipülasyonların da yapıldığını da biliyoruz" açıklamasına da yer verildi.

Bu açıklamanın ardından Finansal İstikrar Komitesi'nin, Şimşek başkanlığında toplanarak fonlara ilişkin düzenleme yapılması yönünde SPK'ya tavsiye kararı aldığı aktarıldı. Ancak videoda, aradan geçen aylarda çok sayıda küçük yatırımcının söz konusu fonlara yatırım yapmaya devam ettiği ifade edildi.

Videoda ayrıca MSCI'ın 23 Haziran 2026'da Türkiye'ye yönelik bir uyarıda bulunduğu belirtildi. TLY fonunun halka açıldığı tarihten itibaren yaklaşık yüzde 980 yükseldiği, Şimşek'in "biliyoruz" açıklamasının ardından da yükselişin devam ettiği ve fonun yaklaşık yüzde 267 daha büyüdüğü vurgulandı.

"800 MİLYAR LİRALIK ÇARK KÜÇÜK YATIRIMCININ ÜZERİNE YIKILDI"

Videoda, yaklaşık 800 milyar liralık bir yapı oluşturulduğu ve bunun 16 Eylül 2026'da küçük yatırımcıların üzerine yıkıldığı belirtildi.

Ayrıca manipülasyon iddialarının odağındaki şirketlerin yönetimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından çeşitli görevlere atanan bazı isimlerin bulunduğu da aktarıldı.

"EKONOMİYE MALİYETİ 90 MİLYAR DOLAR"

Videoda fon vurgununun ekonomiye maliyetinin 90 milyar dolar olduğu şu sözlerle anlatıldı:

"3 yıl önce 11 ilimizde deprem yaşadık. Asrın felaketinin maliyeti 100 milyar dolarken, asrın vurgununun ekonomiye maliyeti 90 milyar dolar. Asrın soygununu yapanların sıralı tam listesi AK Parti'nin elindeydi. YENİ Parti açıklamasa saklayacaklardı. Kim bilir daha kimleri koruyorlar."