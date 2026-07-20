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Özgür Özel'den eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'e ziyaret

Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

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Özgür Özel'den eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'e ziyaret

CHP Lideri Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'i İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

1995 yılında CHP Genel Başkanlığı yapan Hikmet Çetin, geçirdiği rahatsızlık sebebiyle bir süredir İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan bir hastanede tedavi görüyor.

Hikmet Çetin'den Özgür Özel'e destekHikmet Çetin'den Özgür Özel'e destek

ÖZGÜR ÖZEL'DEN HİKMET ÇETİN'E ZİYARET

Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çetin'e tedavi gördüğü hastanede ziyarette bulundu.

Özgür Özel'den eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'e ziyaret - Resim : 2

Kendisine verdiği destek nedeniyle Çetin'e duyduğu memnuniyeti sık sık dile getiren CHP Lideri Özgür Özel, burada eski CHP Genel Başkanı'nın sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

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CHP LİDERİ'NE ESENYURT BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÖZER EŞLİK ETTİ

Söz konusu ziyarette Özgür Özel'e seçilmiş Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer eşlik etti.

Özgür Özel'den eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'e ziyaret - Resim : 4
Özgür Özel ve Ahmet Özer'in Hikmet Çetin'i ziyareti (20 Temmuz 2026)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Özgür Özel CHP İstanbul Hastane Ziyaret
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