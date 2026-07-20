Özgür Özel'den eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'e ziyaret
Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
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CHP Lideri Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'i İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
1995 yılında CHP Genel Başkanlığı yapan Hikmet Çetin, geçirdiği rahatsızlık sebebiyle bir süredir İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan bir hastanede tedavi görüyor.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN HİKMET ÇETİN'E ZİYARET
Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çetin'e tedavi gördüğü hastanede ziyarette bulundu.
Kendisine verdiği destek nedeniyle Çetin'e duyduğu memnuniyeti sık sık dile getiren CHP Lideri Özgür Özel, burada eski CHP Genel Başkanı'nın sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.
CHP LİDERİ'NE ESENYURT BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÖZER EŞLİK ETTİ
Söz konusu ziyarette Özgür Özel'e seçilmiş Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer eşlik etti.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi