CHP'li Murat Emir'den yeni parti açıklaması geldi! Kuruluş tarihi belli oldu mu?

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, yeni parti hazırlıklarına ilişkin henüz kamuoyuyla paylaşılabilecek kesin bir kuruluş tarihinin bulunmadığını söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Emir, CHP hakkındaki “mutlak butlan” dosyasının Yargıtay tarafından adli tatil öncesinde ele alınmamasına tepki gösterdi.

Dosyanın adli tatile bir gün kala Yargıtay’a gönderildiğini belirten Emir, "Beklediler ve adli tatile 1 gün kala dosya Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay isteseydi bunu görüşebilirdi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi isteseydi rahatlıkla bu dosyayı görüşebilirdi" dedi.

Yargılama sürecini eleştiren Emir, "Bu dava sürecinin hiçbir aşamasında hukukun kırıntısı bile yoktur" ifadelerini kullandı.

CHP’nin süreci sonuna kadar takip edeceğini söyleyen Emir, "Biz sonuna kadar bu süreçleri takip ederiz, sonuna kadar üstümüze düşeni yaparız. Ama oradan hukuk çıkmayacağını öngörülebiliriz. Bir gün o karar gelecek ama geç gelen adalet, adalet olmayacak" diye konuştu.

TARİH İDDİASINI YALANLADI

Murat Emir, gazetecilerin yeni parti hazırlıklarına ilişkin sorularını da yanıtladı.

CHP Lideri Özgür Özel’in yarın son grup toplantısını yapacağı ve yeni partinin kuruluş tarihinin belirlendiği yönündeki iddialara tepki gösterdi.

Emir, "Yeni parti süreci ile ilgili herkes, özellikle yandaş medyadan bilerek, isteyerek yalanlar üretiyorlar. Ve o yalanları bir gün tartıştırıyorlar, yalan olduğu anlaşılıyor ama o gün tartışılmış oluyor. Bizden duymadığınız hiçbir şey gerçek değildir. Konuşmaya yetkili olanlar bellidir" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel’in yarın olağan grup toplantısını gerçekleştireceğini belirten Emir, "Sayın Genel Başkanımız yarın olağan grup toplantısını yapacaktır ve olağan grup toplantısında süreçle ilgili kendi değerlendirmelerini yapacaktır. Ama önümüzde sizlerle paylaşacağımız bir tarih, en azından bugün için söz konusu değildir" dedi.

Yeni partiye ilişkin başka bir ayrıntı bulunup bulunmadığı sorulan Emir, "Eğer paylaşılabilecek ayrıntılar gerçekten kesinliğe kavuşursa ki kısa sürede kavuşacağını umuyorum, sayın Genel Başkanımız herkesle paylaşacaktır" yanıtını verdi.