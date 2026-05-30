Hikmet Çetin'den Özgür Özel'e destek
CHP'nin eski genel başkanlarından Hikmet Çetin, "mutlak butlan" kararının ardından mahkeme kararıyla görevinden alınan Özel'e destek mesajını paylaştı.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Mutlak butlan kararı sonrasında CHP lideri Özgür Özel’in bayramlaşması Ankara Güvenpark’taydı. Yüz binlerce yurttaş Özel ile selamlaşmak için kentin meydanında buluştu.
Bayramlaşmanın büyük etkisi sürerken Özel'e bir destek de eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'den geldi.
Çetin sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda şunları dile getirdi:
"Cumhuriyet tarihimizin en zorlu ve en onurlu görevlerinden birini üstlenen Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş genel başkanı Özgür Özel'in başarılı olacağına olan inancım sonsuzdur…"
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi