Özgür Özel İzmir'de miting düzenleyecek! Valiliğin miting engeline jet yanıt

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin tartışmalı ‘mutlak butlan’ kararının ardından CHP Lideri Özgür Özel, ilk planlı mitingini İzmir'de düzenleyecek. Valilik Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitinge izin vermese de Özgür Özel, miting adresinin değişmeyeceğini bildirdi. Özel'in CHP Genel Merkezi'ne polis kararının ardından başlattığı yürüyüşte halkın katılımı ile mitinge dönmüştü.

Butlan kararının ardından Genel Başkanlık görevinden uzaklaştırıldığı iddia edilen CHP Lideri Özgür Özel, yeni süreçte meydanlarda olacaklarını açıklamıştı.

Özel, Genel Merkez’den ayrılırken yaptığı açıklamada “Bundan sonra meydanlarda sokaklarda olacağız” ifadelerini kullanmıştı. Bu sözlerin ardından CHP’nin ilk büyük buluşmasının İzmir’de yapılacağı duyuruldu.

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Özgür Özel’in yarın İzmir’e geleceğini açıkladı. Güç, yurttaşları saat 12.00’de Cumhuriyet Meydanı’nda yapılması planlanan buluşmaya davet etti.

Güç, açıklamasında “Yarın İzmir’deki tüm vatandaşlarımızı Cumhuriyet Meydanı’na bekliyoruz. Saat 12.00’de Cumhuriyet Meydanı’nda Sayın Özgür Özel’i hep birlikte İzmirimizde ağırlayacağız” dedi.

CHP İzmir İl Başkanı, Genel Merkez’e yönelik müdahalenin ardından ilk büyük buluşmanın İzmir’de yapılacağını belirterek “Genel merkezimize yönelik müdahalenin ardından ilk büyük buluşmayı İzmir’de gerçekleştireceğiz. Genel Başkanımızı Cumhuriyet Meydanı’nda karşılayacağız” ifadelerini kullandı.

VALİLİKTEN JET ENGELLEME

İzmir Valiliği ise mitingin Cumhuriyet Meydanı’nda yapılması talebini reddetti. Valiliğin, meydana ‘kısıtlı sayıda kişi alınabileceği’ gerekçesiyle miting için Gündoğdu Meydanı’nı işaret ettiği belirtildi.

CHP tarafı ise miting adresinde değişiklik yapılmayacağını bildirdi.

Sözcü'nün haberine göre; Özgür Özel’in, programın Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirileceğini Valiliğe ilettiği aktarıldı.

Özel’in İzmir buluşmasının ardından 26 Mayıs Salı günü saat 17.00’de Manisa’da yurttaşlarla bir araya gelmesi bekleniyor.