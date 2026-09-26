Özel'den AKP'ye tarihi emekli hatırlatması! "Dün yazar kasa atılıyor diyordunuz bugün canlarına kıyıyorlar"

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, AYM önündeki eylemde yaşamına son veren emekli polis memuru Ali Şekeroğlu için yaptığı açıklamada, emeklilerin yoksulluk ve geçim sıkıntısıyla karşı karşıya bırakıldığını söyledi.

EMEKLİLERİN GEÇİM SIKINTISINA DİKKAT ÇEKTİ

Özel, emekli maaşlarının açlık sınırının altında kaldığını belirterek, emeklilerin ağır bir yoksullukla karşı karşıya olduğunu ifade etti.

"EMEKLİLER YOKSULLUKTAN CANINA KIYIYOR"

Özel açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yani yıllardır elleri nasır tutmuş, dirsekleri çürümüş, gözlük camları büyümüş, bu devlete bu millete hizmet etmiş emekliler, yıllardır siyasi tarihimizin en büyük haksızlığına, en büyük vicdansızlığına muhatap oluyorlar. Ve sefaletle, açlık sınırının on bin lira altında ortalama emekli maaşı var.

Ya kiraya gir kirayı öde eve gir aç kal, ya karnını doyur sokakta kal ikilemiyle karşı karşıyalar. Verilen seyyanen zamlar kendilerine verilmediği için hak arayıp Anayasa Mahkemesi'nin önüne giden emekliler orada haklarını arar protesto ederken; bir emekli polis Ali Şekeroğlu elinde 'Para değil onurumuzu istiyoruz' diyen pankartı elinde bir protesto gösterisi yapıyorsa, bunalırken hepimizin canını malını koruduğu beylik silahıyla hayatına son verdi.

Bugün emekliyi bu duruma getirenlere, geçmişte kendisinden önceki iktidarda bir boş yazar kasa Başbakanlığın önüne atılınca o yazar kasanın üzerinden yıllarca propaganda yapanlara hatırlatıyoruz: Emekliler yoksulluktan, açlıktan canına kıyıyor, canına! Yeter artık! Yeter artık!"

“BU AK PARTİ'NİN KARA DÜZENİNİ YIKACAĞIZ”

Özel, emeklilere haklarını alacakları yeni bir düzen sözü verdiğini belirtti.

"Bunun için ben yaptığımız her mitingde emeklinin gözündeki öfkeyi görüyorum. Emeklinin çaresizliğini görüyorum. Ve bütün emeklilere söz veriyorum: Bu AK Parti'nin kara düzenini yıkacağız. Emeklinin hakkını alacağı yepyeni bir düzen kuracağız. Söz veriyorum."

“BU İKTİDARI DEĞİŞTİRECEĞİZ”

Özel, konuşmasının devamında iktidar değişimi mesajı verdi.

"Bütün Türkiye şunu bilsin; seçtiğinizi içeri atarken de her türlü zorluğa rağmen, her türlü haksızlığa rağmen halen daha bu iktidar güçlü diye birileri gösterirken... Yani güç burada, bunlar yenilmeyecekler, gitmeyecekler, seçim ne olursa olsun iktidarı bırakmayacaklar diye bir algı, bunların son ümididir. Size söz veriyorum, büyüdüğüm, on yaşında geldiğim büyüdüğüm bu büyük parktan size söz veriyorum: Biz o sandığa varacağız, o seçimi alacağız, bu iktidarı değiştireceğiz. Söz veriyorum hepinize.

Bu iktidarın son umudu sizin umutsuzluğunuzdur. Bu iktidarın son umudu karamsarlıktır. Son umudu bizim iktidar değişiminden umudu kesmemizdir. Oysa buna karşı yepyeni bir mücadelemiz, yepyeni bir yolumuz, yepyeni bir partimiz var. Emeklinin de, gencin de, kadının da, emekçinin de, esnafın da, çiftçinin de yeni umudu YENİ Parti'dir. YENİ Parti'nin iktidarıdır."