Yaşamına son veren emeklinin kahreden son mesajı ortaya çıktı

Ankara’da emeklilerin zam talebiyle yaptığı eylem sırasında yaşamına son veren emekli polis memuru Ali Şekeroğlu’nun son sözleri ve sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı.

İNTİHAR ETMEDEN ÖNCEKİ PAYLAŞIMLARI...

Şekeroğlu’nun Ankara’daki eylem öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar da ortaya çıktı.

Şekeroğlu bir paylaşımında, "25 Eylül Cuma günü AYM önünde basın açıklaması yapılacak sen yoksa bir kişi eksik olacak ben gelmesem ne olacak deme! Birlikten kuvvet doğar. Anayasal hak olan insan gibi yaşamak ve geçinebilmek için sesimizi duyuralım. Sen içimizdeki haykırışlarımızı duyuyorsun Allah'ım. Devletimizi ve bizleri yönetenler de duysun. Amin." ifadelerini kullandı.

Bir diğer paylaşımında ise "Vatan sevgimizi kimse sorgulayamaz, ancak açlıkla da cezalandırılamaz. Küstürmeyin bu fedakar insanları..." dedi.

Şekeroğlu’nun emeklilik koşullarına ilişkin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Ne mutlu ki hem Türk hem de polis olmak şerefine nail oldum. Bizler polislikte çok zor şartlar altında ve yokluk içinde görev yaptık. Emekliliğimizi ise açlık sınırının altında yaşıyoruz. Yine de geriye dönüp bakıyorum ki iyi ki polis olmuşum be diyorum."

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

AYM önündeki eylemde yaşamına son veren Ali Şekeroğlu bugün defnedilecek Şekeroğlu’nun cenaze programı açıklandı.

Şekeroğlu için bugün öğle namazının ardından Ahi Mesud Söğüt Camii’nde cenaze namazı kılınacak.

Ali Şekeroğlu’nun cenazesi, namazın ardından Elvanköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Cenaze programını, Seyyanen Zam Mağdurları Platformu adına Avukat Ali Erdem Gündoğan duyurdu.

"TORUNUM OLDU ALTIN TAKAMADIM"

Emekliler, geçim sıkıntısına dikkat çekmek ve seyyanen zam talep etmek için Ankara’da Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde dün (25 Eylül) bir araya geldi. Eylem sırasında 60 yaşındaki emekli polis memuru Ali Şekeroğlu intihara kalkıştı.

Hastaneye kaldırılan Şekeroğlu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından emekliler, protesto ve basın açıklamasını tamamlamama kararı aldı.

Olay sırasında alanda bulunan bir görgü tanığı, Şekeroğlu’nun intihar girişiminden önce çevresindekilerle konuştuğunu söyledi.

Görgü tanığı, "Emeklilerin durumu ortada. Yaşam standartlarımız her geçen gün azalıyor. Doğruluğunu bilmiyorum ama eylemdeki birisi söyledi, intihar girişiminde bulunmadan önce birileriyle konuşurken, 'Torunum oldu, ona altın takamadım' demiş. Bu söz bile emeklinin halini, yaşadıklarını anlatmaya yetiyor" dedi.

Şekeroğlu’nun olaydan kısa süre önce cep telefonuyla kaydedilen görüntüsü de ortaya çıktı. Görüntüde Şekeroğlu’nun "Artık ben bu işten vazgeçtim" dediği duyuldu.