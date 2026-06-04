Özel ve Ağbaba hakkındaki ikinci dosya da Ankara'ya gönderildi! Bu kez iddialar Özkan Yalım'dan

Antalya’daki dosyanın ardından bu kez İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özkan Yalım’ın iddialarına ilişkin dosyayı Ankara’ya gönderdi.

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’na ilişkin ‘mutlak butlan’ kararının ardından, CHP Lideri Özgür Özel ve bazı CHP milletvekilleri hakkındaki ikinci dosya da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

Dün Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Muhittin Böcek ve Gökhan Böcek’in beyanları üzerine Özel, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı hakkındaki dosyada yetkisizlik kararı vermişti.

Bugün ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’a ait cep telefonlarında yapılan inceleme ve alınan beyanlar sonrası yeni bir dosyayı Ankara’ya gönderdi.

Dosyada Özgür Özel hakkında ‘rüşvet almak’, Özel, Veli Ağbaba, Umut Akdoğan ve Suat Özçağdaş hakkında ise 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet suçundan fezleke düzenlenmesini gerektirebilecek iddialar olduğu öne sürüldü.

SAVCILIĞIN AÇIKLAMASI!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen 2025/239999 soruşturma sayılı dosyada tutuklu bulunan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım' a ait cep telefonlarının incelenmesinde yapılan tespitler ile şüphelilerin ikrar içerikli beyanları neticesinde;

Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Özgür Özel' in Özkan Yalım' dan farklı tarihlerde siyasi rüşvet olarak değerlendirilen maddi menfaat talep ettiğine ve talep edilen miktarların Özkan Yalım tarafından teslim edildiğine ilişkin iddialar hakkında alınan beyanlar, hts/baz eşleşmeleri, mesajlaşma tutanakları neticesinde fezleke düzenlenmesini gerektirebilecek nitelikteki iddialar bakımından Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Özgür Özel hakkında rüşvet almak suçundan,

Cumhuriyet Halk Partisininin 38’inci Olağan Kurultayı hakkındaki iddialar yönünden ise;

04.11.2023 ve 05.11.2023 tarihinde gerçekleştirilen Cumhuriyet Halk Partisinin 38’inci Olağan Kurultayı’nda Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba koordinesinde delegelerin iradesini etkilemeye, kurultaya hile karıştırmaya yönelik eylemlerin tespit edilmesi, Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş' ın bahsi geçen eylemlere iştirak ettiklerine ilişkin iddialar hakkında fezleke düzenlenmesini gerektirebilecek nitelikteki iddialar bakımından Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Özgür Özel, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş' ın hakkında 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununa Muhalefet suçundan tefrik edilen dosyanın 04.06.2026 tarihinde yetkisizlik kararı verilerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.”

DÜN DE DOSYA GÖNDERİLMİŞTİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı da dün 2024 yerel seçimleri öncesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı süreciyle bağlantılı para talebi ve teslimi iddialarına ilişkin dosyada yetkisizlik kararı vermişti.

Bu kapsamda, İstinaf Mahkemesi’nin CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı hakkında verdiği ‘mutlak butlan’ kararının ardından CHP Genel Başkanlığı’ndan uzaklaştırılan Özgür Özel ile Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı hakkında fezleke düzenlenmesi amacıyla dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmişti.

Milletvekilleri dışındaki kişi ve eylemlere ilişkin soruşturmanın ise Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüleceği belirtilmişti.