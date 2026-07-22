Nurhayat Kayışoğlu'ndan Müslim Sarı'ya yanıt: Erdoğan'ın istediklerini yapmanızı izleyecek miyiz?

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İlke TV'de Dilek Odabaş'ın sunduğu Konuşma Zamanı programında CHP'de yaşanan son süreci değerlendirdi.

Kayışoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yeni parti kurulacağını açıklamasının ardından, mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu ekibinin sözcüsü Müslim Sarı'nın, "Arkadaşlarımızı hala CHP içinde parti içi çekişmeleri ve mücadeleleri bir tarafa bırakarak hala bu yanlıştan dönmeye çağırıyoruz. Bütün bunlara rağmen bu konuda ısrar ediyorlarsa da kendilerinin AKP iş birlikçisi olduklarını, kendilerine koltuk aradıklarını, kendilerinin bölücü olduğunu, açıkça ilan etmek istiyoruz." sözlerine yanıt verdi.

Müslim Sarı'nın açıklamalarını değerlendiren Kayışoğlu, "Vallahi açıklamaya bir yanıt vereyim mi vermeyeyim mi diye çatışmasını yaşadım ben de şu anki açıklamanın çelişkisi içerisinde. Yani gerek var mı bilmiyorum. Ya insan içine çıkamayan, örgütün karşısına çıkamayan, iki milyon üyenin karşısına çıkıp genel başkanımızın 'Hadi gelin yüzde doksanın altında oy alırsam ben siyaseti bırakıyorum' çağrısına cevap veremeyen bu anlayışın gerçekten nesine cevap verelim? Neresinden tutsanız elinizde kalıyor." dedi.

Kayışoğlu, mutlak butlan kararına giden süreçte ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunarak, "Butlan'a bir sebebiyet vermişsin. Nasıl sebebiyet vermişsin? Söyledikleri her şeyin yalanı da ortaya çıktı. Bir tane somut delil sunsunlar ya bir tane. İftiracılar, dolandırıcılar, yalancılar dışında." ifadelerini kullandı.