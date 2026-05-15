Numan Kurtulmuş'tan 'yasal düzenleme' mesajı: Örgüt silah bırakmış olsaydı çoktan hallolmuştu
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terör örgütü şimdiye kadar beklendiği gibi üzerine düşen sorumlulukları eksiksiz yerine getirse ve ellerindeki silahları tamamen bırakmış olsaydı zaten bu mesele şimdiye kadar çoktan geride kalacaktı." dedi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' adı verilen süreçte hayata geçirilmesi beklenen yasal düzenleme ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Kurtulmuş, Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu'nda basına kapalı şekilde gerçekleştirilen "Bursa Sivil Toplum Buluşması Programı"na katıldı.
"ÖRGÜT SİLAHLARI TAMAMEN BIRAKSAYDI SORUN HALLOLACAKTI"
Burada yaptığı konuşmada süreç kapsamında kurulan ve çalışmalarını tamamlayan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ile ilgili detaylar veren Kurtulmuş, komisyonun üstüne düşeni yaptığını belirtti.
PKK terör örgütünün üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmediğine dikkat çeken Kurtulmuş, süreçle ilgili şu mesajları verdi:
"Siyaset olarak üzerimize düşeni yerine getirdik. Bundan sonra da yerine getireceğiz. Eğer terör örgütü şimdiye kadar beklendiği gibi üzerine düşen sorumlulukları eksiksiz yerine getirse ve ellerindeki silahları tamamen bırakmış olsaydı zaten bu mesele şimdiye kadar çoktan geride kalacak, çoktan hallolacaktı. Ancak TBMM bu konuda hem elinde silah olanlara 'silahlarınızı bırakın' çağrısını yapıyor hem de Türkiye'de yeni bir dönemin kapılarının açılabilmesi için siyasetin TBMM çatısı altında aktif bir şekilde iş yapmasını da bir önemli ödev olarak görüyor." (AA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi