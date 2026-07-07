NATO Zirvesinde Trump'a Grönland resti: Satılık değil!

NATO’nun 36. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Grönland, ABD'nin kontrolünde olmalı" yönündeki çıkışına Danimarka basını aracılığıyla sert ve net bir yanıt verdi.

Frederiksen, adanın satılık olmadığını bir kez daha vurguladı.

ANKARA'DA GRÖNLAND KRİZİ

ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'daki zirvede yaptığı açıklamada Grönland meselesini yeniden gündeme taşıdı. Grönland'ın ABD için stratejik açıdan büyük önem arz ettiğini belirten Trump, adanın ABD kontrolünde olması gerektiğini savundu.

DANİMARKA'DAN JET YANIT: ELBETTE SATILIK DEĞİL!

Trump'ın bu sözlerine Danimarka kanadından yanıt gecikmedi. 36.⁠ NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan Frederiksen, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Grönland, ABD'nin kontrolünde olmalı" görüşünü yeniden gündeme getirmesine ilişkin Danimarka basınına açıklamada bulundu.

Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bölge olan Grönland'ın ABD'nin bir parçası olmak gibi bir niyeti olmadığını ifade eden Başbakan Frederiksen, "Grönland elbette satılık değil. Bunu en başından beri açıkça belirttik" diyerek tartışmaya son noktayı koydu.

Mette Frederiksen, açıklamalarının devamında doğrudan ittifaka da mesaj gönderdi. Danimarka Başbakanı, müttefiklerin bir arada olduğu bu kritik dönemde, NATO'dan Danimarka'nın egemenlik haklarına tam anlamıyla saygı duyulmasını beklediğini açıkça dile getirdi. (AA)