Trump'ın 'Brunson' itirafı sonrası Murat Emir iktidarın bağımsız yargı söylemini hatırlattı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Donald Trump, NATO Zirvesi'nde yaptığı konuşmada Türkiye ile ABD arasında geçmişte büyük krize neden olan Rahip Brunson olayını yeniden gündeme getirmişti.

Trump'ın yargıya müdahale ettiklerini açıkça ifade eden bu sözlerine, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir sosyal medya üzerinden "Biz gerçeği söyleyince anında 'bağımsız yargı' masalları anlatmaya başlıyor" diyerek sert tepki gösterdi.

TRUMP: "CUMHURBAŞKANI'NI ARADIM VE DERHAL SERBEST BIRAKTI"

Brunson'ın masum olduğuna inandığını belirten Trump, sürecin kendi telefonuyla çözüldüğünü şu sözlerle ifade etmişti:

"Biliyorsunuz bir Rahip Brunson olayı vardı. Travmatik bir olaydı. Uzun bir hapis cezası ile karşı karşıyaydı. Masum olduğunu düşünüyordum. Birçok kişi aradı, hiçbir ilerleme olmadı. Ben Cumhurbaşkanı'nı aradım ve derhal serbest bıraktı."

"TRUMP SÖYLEYİNCE SUS PUS OLUYORLAR"

Trump'ın bu sözlerinin ardından CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya (X) hesabı üzerinden açıklama yayımladı.

Yargının talimatla hareket ettiğini söyleyen Emir, şu ifadeleri kullandı:

"Rahip Brunson'ı bir telefonla özel uçağa bindirip gönderen talimat ile bugün İmamoğlu'nu tutuklayan ve CHP’ye butlan getiren talimat aynı yerden geliyor. Yargının talimatla iş yaptığını tüm dünyaya ilan eden Trump’a kimseden tek kelime itiraz gelmiyor. Yabancı bir devlet başkanı yargıya müdahale ettiğini söyleyince gururu okşananlar, biz gerçeği söyleyince anında 'bağımsız yargı' masalları anlatmaya başlıyor. Trump söyleyince sus pus olup vatandaşa karşı efelenmenin mantığı yok."

RAHİP BRUNSON OLAYI NEDİR?

İki ülke arasında yıllar önce yaşanan krizin merkezindeki Amerikalı papaz Andrew Brunson, 2016 yılında İzmir’de görev yaptığı sırada 'terör örgütleri adına suç işlemek ve casusluk' suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Hakkında 35 yıla kadar hapis cezası istenen Brunson, Türkiye–ABD ilişkilerinde derin bir krize yol açmıştı. Uzun süre cezaevinde kaldıktan sonra ev hapsine alınan Brunson, 2018 yılında serbest bırakılarak ülkesine dönmüştü.