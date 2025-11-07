Müsavat Dervişoğlu'ndan fezleke tepkisi: Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı

Balıkesir'de partisinin yönetimindeki İvrindi Belediyesi'ni ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan'ın da bulunduğu 12 milletvekili hakkında 18 dokunulmazlık fezlekesinin TBMM Başkanlığına, sunulmasına tepki gösteren Dervişoğlu, "Bu gemi azığa almış olan iktidar, dilediği herkese istediği şeyi yapabileceğini zannediyor. Bu pencereden bakıldığında, onların gözünde Türkiye bir hukuk devleti değil, bir yargı devletiymiş gibi bir hissiyat oluşuyor" dedi.

"İMRALI'YA GİTMEK İSTEYEN FERİBOTLA GÖNDERİLSİN"

"Terörsüz Türkiye sürecinde “İmralı”nın işaret edilmesine ilişkin “İmralı’ya en çok gitmek isteyen kim ise, İmralı feribotuna bindirip onu göndermek lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kurulmuş, aslında hukuki temeli olmayan bir komisyonun da bir toplantı yapacağını biliyorum" ifadelerini kullanan İYİ Parti Lider şöyle konuştu:

"Yapılan işin doğru olup olmadığına bakmıyor kimse; siyaseten işe yarayıp yaramadığına bakıyor. Mesela siyaset penceresinden bakanlara hayırlı olsun. Biz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve büyük Türk milleti penceresinden meseleye bakıyoruz. Abdullah Öcalan denilen caniyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin eşitlenmesine asla rıza göstermeyiz."

"Ayrıca Abdullah Öcalan’ı Türkiye’deki Kürt kökenli kardeşlerimizin önderi gibi sunarak ‘PKK eşittir Öcalan, o da eşittir Kürtler’ denklemine sonuna kadar direneceğiz. Bu ülkede yaşayan bütün vatandaşların bir ve eşit olmasını temin ederek çabalarımızı sürdüreceğiz. Eşitsizlik etnik köken ayırmıyor, eşitsizlik fark ayırmıyor, eşitsizlik ve adaletsizlik hiçbir şekilde mezhep farkı da ayırmıyor."

"Terör 41 yıllık bir beladır. 41 yılın 23 yılında iş başında bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi’dir, Recep Tayyip Erdoğan’dır. O sebeple eğer bu süreç bir çözümsüzlükten kaynaklı bir süreçse, bu süreci çözümsüz hale getiren bu iktidardır, bu işin sorumlusudur" diyen Dervişoğlu sürece ilişkin eleştirilerini şöyle sürdürdü:

"Onun için bütün yükü milletin üstüne yıkıp bir komisyon kurarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni suç ortağı yapıp bu sorumluluktan kaçamazlar. Kaçtıkları yere kadar kovalayacağız, iyi bilsinler. Abdullah Öcalan’la Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni eşitlemeyeceğiz. Ama eşitlenmek istiyorlarsa, bu sürecin mimarları var; onlar kendilerini Abdullah Öcalan’la eşitleyebilirler. Kimleri kastettiğimi anlamışsınızdır. Kim ki bu meselenin peşine düşüyorsa, o eşittir Abdullah Öcalan’dır."

DERVİŞOĞLU'NDAN FEZLEKELERE TEPKİ

