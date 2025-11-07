Kurtulmuş'tan komisyonun İmralı görüşmesine yeşil ışık: Yasal sistemin doğal bir parçasıdır

Gazeteciler ile bir araya gelen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' adı verilen süreç ve Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarıyla ilgili bilgi vererek, soruları yanıtladı.

Komisyonun ertelenen toplantısının 13 Kasım Perşembe günü gerçekleşeceğini belirten Kurtulmuş, komisyon üyelerinin İmralı'da PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile yapacağı olası görüşmeye ilişkin de konuştu.

KURTULMUŞ'TAN KOMİSYON-ÖCALAN GÖRÜŞMESİNE YEŞİL IŞIK

Komisyon üyeleri anlaşırsa İmralı'ya ziyaretin olabileceğinden bahseden TBMM Başkanı Kurtlmuş İmralı'ya heyet gönderilecek mi? sorusuna şöyle yanıt verdi:

"İmralı'ya bir heyet gönderilmesi konusu geçmişte de gündeme geldi. Bu, Türkiye'nin mevcut yasal düzenlemeleri içinde mümkün olan bir uygulamadır. Eğer Meclis ve siyasi partiler bu konuda mutabakata varırsa, yasal çerçevede böyle bir görüşme yapılabilir. İmralı bir ceza ve infaz kurumudur. Daha önce de milletvekilleri orada görüşmeler yapmıştır. Bu, olağanüstü bir durum değil, yasal sistemin doğal bir parçasıdır."

ÖCALAN MECLİS'E GELEBİLİR Mİ?

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre "Öcalan'ın Meclis'e gelmesi ya da DEM grubuna başkanlık etmesi mümkün mü?" sorusuna da yanıt veren Kurtulmuş, "Hayır, bu kesinlikle gündemimizde yok. Böyle bir konu Meclis'in veya komisyonun gündeminde bulunmamaktadır" dedi.

KOMİSYON YERLİKYAYA-GÜLER-KALIN ÜÇLÜSÜNÜ DİNLEYECEK

Öte yandan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, süreçte herhangi bir pazarlığın söz konusu olmadığını vurgulayarak, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Perşembe günü İçişleri ve Milli Savunma bakanlarımız ile MİT Başkanımızın katılımıyla toplanacak. Bu toplantıda hangi adımların atıldığı anlatılacak" dedi.