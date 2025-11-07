Kurtulmuş'tan komisyonun İmralı görüşmesine yeşil ışık: Yasal sistemin doğal bir parçasıdır

Kurtulmuş'tan komisyonun İmralı görüşmesine yeşil ışık: Yasal sistemin doğal bir parçasıdır
Yayınlanma:
Güncelleme:
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' adı verilen süreci için oluşturulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyelerinin İmralı'ya gidebileceğini belirtti. Kurtulmuş, "Daha önce de milletvekilleri orada görüşmeler yapmıştır. Bu, olağanüstü bir durum değil, yasal sistemin doğal bir parçasıdır" dedi.

Gazeteciler ile bir araya gelen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' adı verilen süreç ve Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarıyla ilgili bilgi vererek, soruları yanıtladı.

Komisyonun ertelenen toplantısının 13 Kasım Perşembe günü gerçekleşeceğini belirten Kurtulmuş, komisyon üyelerinin İmralı'da PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile yapacağı olası görüşmeye ilişkin de konuştu.

'PKK'lı teröristler için af hazırlığı başladı' iddiası: Kasım ayında Meclis'e gelebilir'PKK'lı teröristler için af hazırlığı başladı' iddiası: Kasım ayında Meclis'e gelebilir

KURTULMUŞ'TAN KOMİSYON-ÖCALAN GÖRÜŞMESİNE YEŞİL IŞIK

Komisyon üyeleri anlaşırsa İmralı'ya ziyaretin olabileceğinden bahseden TBMM Başkanı Kurtlmuş İmralı'ya heyet gönderilecek mi? sorusuna şöyle yanıt verdi:

  • "İmralı'ya bir heyet gönderilmesi konusu geçmişte de gündeme geldi. Bu, Türkiye'nin mevcut yasal düzenlemeleri içinde mümkün olan bir uygulamadır. Eğer Meclis ve siyasi partiler bu konuda mutabakata varırsa, yasal çerçevede böyle bir görüşme yapılabilir. İmralı bir ceza ve infaz kurumudur. Daha önce de milletvekilleri orada görüşmeler yapmıştır. Bu, olağanüstü bir durum değil, yasal sistemin doğal bir parçasıdır."

DEM Parti'den AKP'ye Öcalan ile görüşme çağrısı! "Tutumunuzu açıkça belli edin"DEM Parti'den AKP'ye Öcalan ile görüşme çağrısı! "Tutumunuzu açıkça belli edin"

ÖCALAN MECLİS'E GELEBİLİR Mİ?

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre "Öcalan'ın Meclis'e gelmesi ya da DEM grubuna başkanlık etmesi mümkün mü?" sorusuna da yanıt veren Kurtulmuş, "Hayır, bu kesinlikle gündemimizde yok. Böyle bir konu Meclis'in veya komisyonun gündeminde bulunmamaktadır" dedi.

KOMİSYON YERLİKYAYA-GÜLER-KALIN ÜÇLÜSÜNÜ DİNLEYECEK

Öte yandan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, süreçte herhangi bir pazarlığın söz konusu olmadığını vurgulayarak, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Perşembe günü İçişleri ve Milli Savunma bakanlarımız ile MİT Başkanımızın katılımıyla toplanacak. Bu toplantıda hangi adımların atıldığı anlatılacak" dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isimden pastırma sıcakları ve yağış uyarısı
Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Siyaset
CHP'li Okakın'dan Orhan Gazi Erdoğan'ın tutuklanmasına tepki: İfadesi alınmadan 'tutuklandı' denildi
CHP'li Okakın'dan Orhan Gazi Erdoğan'ın tutuklanmasına tepki: İfadesi alınmadan 'tutuklandı' denildi
Hakan Fidan: İsrail üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemekte
Hakan Fidan: İsrail üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemekte
CHP’li Tanrıkulu’ndan dokunulmazlık açıklaması: Bizim bir kusurumuz varsa AKP'nin 99 kusuru var
CHP’li Tanrıkulu’ndan dokunulmazlık açıklaması: Bizim bir kusurumuz varsa AKP'nin 99 kusuru var