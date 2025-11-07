DEM Parti'den AKP'ye Öcalan ile görüşme çağrısı! "Tutumunuzu açıkça belli edin"

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin düzenlediği basın toplantısında İmralı Süreci ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Terör örgütü PKK'nın silah bırakma yönündeki adımlarına rağmen siyasi süreçte ilerleme kaydedilmediğini belirten Doğan, şöyle konuştu:

“Mayıs ayından bu yana ne kadar zaman geçti? 6 ay. Sonra örgüt Süleymaniye'de silahlarını yaktı. O günden bu yana da 11 Temmuz'dan bugüne 5 ay geçti.”

Doğan, 26 Ekim’de yapılan yeni açıklamayı hatırlatarak, “En nihayetinde çok önemli bir başka kavşağa gelindi. 26 Ekim'de yeni bir açıklama geldi ve bu açıklamayla da Türkiye'den tüm güçlerini geri çekeceğini ifade etti örgüt.” dedi.

"SOMUT ADIM ATILMADI"

Ancak aradan geçen zamana rağmen herhangi bir adım atılmadığını söyleyen Doğan, “Günler geçti, 2 hafta oldu. Henüz tek bir somut adım atılmadı. Şimdi geçenlerde tüm bunlar oluyor ancak yaprak kımıldamıyor dedik.” ifadelerini kullandı.

KOMİSYONUN ERTELENMESİNE TEPKİ

Hukuki sürecin belirsizliğine dikkat çeken Doğan, Meclis’te oluşturulan komisyonun toplanamamasını eleştirerek şunları söyledi:

“Ya aksi aksini ancak somut bir eylemle, adımla gösterebiliriz. Oysa ne oluyor? Hukuksal altyapıya ilişkin çalışmalar nelerdir? Kamuoyu bilmiyor, bizler bilmiyoruz.”

Komisyon toplanamadı. Gerekçesi şöyle ifade edildi. Dinlenmesi gereken bakanların programları dolayısıyla ertelendiği söylendi. Böyle bir gerekçe açıklandı.”

"KOMİSYON BU GÜNDEMLE NEDEN TOPLANMIYOR?"

Sürece ilişkin siyasilerden gelen açıklamalara da atıf yapan Doğan, “Yalnızca son birkaç günde yapılan açıklamalara bakalım. MHP lideri Sayın Bahçeli defalarca komisyonun İmralı'ya gitmesi gerektiğini ve Sayın Öcalan'ın görüşlerini mutlaka dinlemesi gerektiğini ifade etti.” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın da “Taraflar dinlensin” yönünde ifadeleri olduğunu hatırlattı.

Doğan, “Peki komisyon neden hâlâ herkesin konuştuğu, herkesin bahsettiği bu kadar da önemli gelişmelerin olduğu bir yandan bu gündemi değerlendiremiyor ve bu gündemle toplanmıyor diye soruyoruz.” ifadesiyle eleştirisini sürdürdü.

"ŞİMDİ ASIL AKTÖRÜ DİNLEME ZAMANI"

DEM Partili Ayşegül Doğan, terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan’ın rolüne ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Sayın Öcalan yalnızca PKK'nın kurucu önderi değil. Sevgili arkadaşlar, değerli Türkiye halkları, etkili bir liderlik gücünden bahsediyoruz. Sınırlı koşullarda sınırlı imkânlarla devasa bir sorunu eşit bir kardeşlik hukuku temelinde silahları tümden ve kalıcı bir biçimde devre dışı bırakarak stratejik bir değişim ve dönüşümle bir süreç yürütmeye çalışıyor.”

Doğan, çözüm için doğrudan iletişim kurulması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Şimdi asıl aktörü, ana muhatabı duymadan, görüşleri komisyona ulaşmadan, doğrudan iletişim olanakları sağlanmadan patinaj yapmaya devam mı edilecek? Yoksa sürecin ivme kazanması için cesur adımlar mı atılacak?”

AKP AÇIK ÇAĞRI

DEM Parti Sözcüsü Doğan, iktidarın açık bir tutum sergilemesi gerektiğini belirterek şu çağrıda bulundu:

"İktidar Partisi bu konudaki tutumunu herhangi bir tartışmaya mahal bırakmayacak şekilde net bir biçimde ifade etmeli, açıklamalı.

Aksi başka tartışmalara neden oluyor. Siyasi irade burada cesurca davranmaya dönük gayretinde göstermeli. Duyulmak istenen ses, ihtiyaç duyulan ses de tam olarak bu. Yani şimdi artık Sayın Abdullah Öcalan'ı dinleme zamanı, silahların devre dışı bırakılması, bunun kalıcı hale getirilmesi, bir arada eşit bir yaşamın inşa edilmesi, Türkiye'nin hukuk devletine dönmesi için en çok inisiyatif alan meselenin ana aktörünü dinleme önerilerini komisyona ulaştırma vakti.

Bazı medya kuruluşlarının sürece yönelik tavrını da eleştiren Doğan, “Komisyon İmralı'ya gitmesin manşetleri atanlar şunu bilsinler. Manşet atmak kolay olabilir. Ancak atılan manşetlerin vebalini taşımak kolay değil."

YENİ ŞAFAK'A TEPKİ

Doğan açıklamasının sonunda AKP medyasının önde gelen gazetelerinden Yeni Şafak'ın İmralı görüşmesine karşı çıkmasına tepki gösterdi.

Yeni Şafak'ı hedef alan Doğan şunları dile getirdi: