İmralı ziyareti krizinin nedenini Saray danışmanı açık etti! 'Erdoğan’dan talimat' bekleniyormuş

İmralı ziyareti krizinin nedenini Saray danışmanı açık etti! 'Erdoğan’dan talimat' bekleniyormuş
Yayınlanma:
İmralı Süreci’nde Öcalan’la görüşme krizi yaşandı. DEM Parti, Öcalan’ın komisyonda dinlenmesini istedi. MHP Lideri Bahçeli de destek verdi. AKP içinde ise Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan’dan talimat beklendiğini Saray danışmanı açık etti.

Terör örgütü PKK'nın feshini başlatan İmralı Süreci'nde Öcalan ziyareti kriz yarattı. DEM Parti, süreçte 'Başmüzakereci' dediği terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan'ın Meclis'te kurulan komisyonda dinlenilmesi gerektiğini savundu.

Öcalan'ın ziyaret edilmesi de büyük tartışmaları beraberinde getirdi. AKP'den bir tek Bülent Arınç "Ben gider görüşürüm" dese de başka öne atılan olmadı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de görüşme için oluşturulacak heyete MHP milletvekillerinin de katılacağını açıkladı.

MHP'li Türkgün gazetesi AKP'li Yeni Şafak'ı yerden yere vurdu! Çatlak söylentileri arasında manşet kavgasıMHP'li Türkgün gazetesi AKP'li Yeni Şafak'ı yerden yere vurdu! Çatlak söylentileri arasında manşet kavgası

AKP'nin en önemli medya kuruluşlarından Yeni Şafak da Bahçeli'ye yanıt gibi bir manşet atıp İmralı ziyaretine itiraz etti. Buna MHP’li Türkgün gazetesi de manşetinden yanıt verdi.

Medyaya da artık açıkça yansıyan krizin nedenini, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın danışmanı Ayhan Ogan açıkladı.

KRİZİN NEDENİNİ DANIŞMAN AÇIK ETTİ! ERDOĞAN'DAN TALİMAT BEKLİYORLARMIŞ

Ogan'a göre, süreçte kurulan komisyondaki milletvekilleri Öcalan ile görüşmek için Erdoğan'dan açık talimat bekliyormuş.

Bülent Arınç: Gönüllü yoksa gerekirse İmralı'da Öcalan ile görüşürümBülent Arınç: Gönüllü yoksa gerekirse İmralı'da Öcalan ile görüşürüm

Ogan, "İmralı’ya gidiş için Devlet Başkanı'nın talimat vermesini beklemek ise zavallılıktır.

Cumhuriyet tarihinin en büyük ve o derece önemli bu girişiminin başarısı için herkes elini ve gövdesini taşın altına koymalı" dedi.

screenshot-2025-11-07-at-11-09-07-xte-ayhan-ogan-terorsuz-turkiye-uzerine-1-ekim-de-cumhurbaskanimizin-meclis-acilisinda-ic-cephe-vurgusu-ile-yaptigi-konusma-sonucunda-sayin-devlet-bahceli-nin-ezber-bozan-girisimleri-neti.png

Ogan X hesabından şunları ifade etti:


1 Ekim de Cumhurbaşkanımızın meclis açılışında iç cephe vurgusu ile yaptığı konuşma sonucunda Sayın Devlet Bahçeli nin ezber bozan girişimleri neticesinde bölücü terör örgütünün kurucu önderi ve lideri Öcalan’ın yayınladığı deklarasyonla şekillenen terörsüz Türkiye ye geçiş süreci başlamış oldu.

Öcalan ın çağrısı neticesinde PKK terör örgütü kongresini toplayarak kendisini feshettiğini açıkladı.
Silahlı mücadele yöntemini terkederek , silahları imha sürecini başlattı.

Örgüt ve kurucu lideri ,statü ve ayrılık taleplerinin olmadığını ;Türkiye Cumhuriyeti Devletine entegrasyon için hazır olduklarını ettiler.

Terörsüz Türkiye sürecine geçişin ilk aşaması ve hedefi örgütün ve destek yapılarının tasfiyesi ,silahların imha edilmesi,müntesip ve üyelerinin entegrasyonu için gerekli yasal tedbirlerin alınmasıdır.

İlk aşamanın tamamlanması için tek muhatap örgüt ve kurucusu ve lideri Öcalandır.

İlk aşamayı geçebilmek için elbette örgütün lideri dinlenecektir. Bu örgüt liderini meşrulaştırmak veya Kürtlerin temsilcisi olarak kabul etmek anlamına gelmez.

Meclis komisyonu ilgili her kesimin görüşlerini almışken ,örgütü fesheden silahları imha talimatı veren liderinin görüşlerinin alınması son derece doğal ve doğru bir hareket olur.

İmralıya gidilmesin demek terörsüz Türkiye ye geçiş süreci başarısız olsun anlamına gelir.Bu süreci yöneten devlet kurumları ve yöneticileri başarısız olsun anlamına gelir.Bu sürece destek veren sayın Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan başarısız olsun anlamına gelir.

Birileri bu süreç çöksün biz de burdan kendi siyasi ajandamızı yürütelim diye düşünüyorsa ;bu apaçık Türkiye karşıtı bir pozisyon almak anlamına gelir.

İmralı’ya gidiş için Devlet Başkanı nın talimat vermesini beklemek ise zavallılıktır.

Cumhuriyet tarihinin en büyük ve o derece önemli bu girişiminin başarısı için herkes elini ve gövdesini taşın altına koymalı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Özgür Özel Ümraniye'de açıkladı: Başsavcı Eti Maden’de YK üyesi olarak maaş alıyormuş! İşte belgeler...
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Fatih Terim anlaşmaya vardı: İmzalar atılmak üzere
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Siyaset
Erbakan'dan çok konuşulacak iddia: Bizzat Erdoğan aramış
Erbakan'dan çok konuşulacak iddia: Bizzat Erdoğan aramış
Mansur Yavaş'tan rekor fark! Erdoğan'a 20 puanlık soğuk duş
Mansur Yavaş'tan rekor fark! Erdoğan'a 20 puanlık soğuk duş
Son Dakika | 'Alo Fatih' serbest bırakıldı
Son Dakika | 'Alo Fatih' serbest bırakıldı