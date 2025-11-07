İmralı ziyareti krizinin nedenini Saray danışmanı açık etti! 'Erdoğan’dan talimat' bekleniyormuş

Terör örgütü PKK'nın feshini başlatan İmralı Süreci'nde Öcalan ziyareti kriz yarattı. DEM Parti, süreçte 'Başmüzakereci' dediği terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan'ın Meclis'te kurulan komisyonda dinlenilmesi gerektiğini savundu.

Öcalan'ın ziyaret edilmesi de büyük tartışmaları beraberinde getirdi. AKP'den bir tek Bülent Arınç "Ben gider görüşürüm" dese de başka öne atılan olmadı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de görüşme için oluşturulacak heyete MHP milletvekillerinin de katılacağını açıkladı.

AKP'nin en önemli medya kuruluşlarından Yeni Şafak da Bahçeli'ye yanıt gibi bir manşet atıp İmralı ziyaretine itiraz etti. Buna MHP’li Türkgün gazetesi de manşetinden yanıt verdi.

Medyaya da artık açıkça yansıyan krizin nedenini, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın danışmanı Ayhan Ogan açıkladı.

KRİZİN NEDENİNİ DANIŞMAN AÇIK ETTİ! ERDOĞAN'DAN TALİMAT BEKLİYORLARMIŞ

Ogan'a göre, süreçte kurulan komisyondaki milletvekilleri Öcalan ile görüşmek için Erdoğan'dan açık talimat bekliyormuş.

Ogan, "İmralı’ya gidiş için Devlet Başkanı'nın talimat vermesini beklemek ise zavallılıktır.

Cumhuriyet tarihinin en büyük ve o derece önemli bu girişiminin başarısı için herkes elini ve gövdesini taşın altına koymalı" dedi.

Ogan X hesabından şunları ifade etti: