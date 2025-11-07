İmralı ziyareti krizinin nedenini Saray danışmanı açık etti! 'Erdoğan’dan talimat' bekleniyormuş
Terör örgütü PKK'nın feshini başlatan İmralı Süreci'nde Öcalan ziyareti kriz yarattı. DEM Parti, süreçte 'Başmüzakereci' dediği terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan'ın Meclis'te kurulan komisyonda dinlenilmesi gerektiğini savundu.
Öcalan'ın ziyaret edilmesi de büyük tartışmaları beraberinde getirdi. AKP'den bir tek Bülent Arınç "Ben gider görüşürüm" dese de başka öne atılan olmadı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de görüşme için oluşturulacak heyete MHP milletvekillerinin de katılacağını açıkladı.
AKP'nin en önemli medya kuruluşlarından Yeni Şafak da Bahçeli'ye yanıt gibi bir manşet atıp İmralı ziyaretine itiraz etti. Buna MHP’li Türkgün gazetesi de manşetinden yanıt verdi.
Medyaya da artık açıkça yansıyan krizin nedenini, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın danışmanı Ayhan Ogan açıkladı.
KRİZİN NEDENİNİ DANIŞMAN AÇIK ETTİ! ERDOĞAN'DAN TALİMAT BEKLİYORLARMIŞ
Ogan'a göre, süreçte kurulan komisyondaki milletvekilleri Öcalan ile görüşmek için Erdoğan'dan açık talimat bekliyormuş.
Ogan, "İmralı’ya gidiş için Devlet Başkanı'nın talimat vermesini beklemek ise zavallılıktır.
Cumhuriyet tarihinin en büyük ve o derece önemli bu girişiminin başarısı için herkes elini ve gövdesini taşın altına koymalı" dedi.
Ogan X hesabından şunları ifade etti:
1 Ekim de Cumhurbaşkanımızın meclis açılışında iç cephe vurgusu ile yaptığı konuşma sonucunda Sayın Devlet Bahçeli nin ezber bozan girişimleri neticesinde bölücü terör örgütünün kurucu önderi ve lideri Öcalan’ın yayınladığı deklarasyonla şekillenen terörsüz Türkiye ye geçiş süreci başlamış oldu.
Öcalan ın çağrısı neticesinde PKK terör örgütü kongresini toplayarak kendisini feshettiğini açıkladı.
Silahlı mücadele yöntemini terkederek , silahları imha sürecini başlattı.
Örgüt ve kurucu lideri ,statü ve ayrılık taleplerinin olmadığını ;Türkiye Cumhuriyeti Devletine entegrasyon için hazır olduklarını ettiler.
Terörsüz Türkiye sürecine geçişin ilk aşaması ve hedefi örgütün ve destek yapılarının tasfiyesi ,silahların imha edilmesi,müntesip ve üyelerinin entegrasyonu için gerekli yasal tedbirlerin alınmasıdır.
İlk aşamanın tamamlanması için tek muhatap örgüt ve kurucusu ve lideri Öcalandır.
İlk aşamayı geçebilmek için elbette örgütün lideri dinlenecektir. Bu örgüt liderini meşrulaştırmak veya Kürtlerin temsilcisi olarak kabul etmek anlamına gelmez.
Meclis komisyonu ilgili her kesimin görüşlerini almışken ,örgütü fesheden silahları imha talimatı veren liderinin görüşlerinin alınması son derece doğal ve doğru bir hareket olur.
İmralıya gidilmesin demek terörsüz Türkiye ye geçiş süreci başarısız olsun anlamına gelir.Bu süreci yöneten devlet kurumları ve yöneticileri başarısız olsun anlamına gelir.Bu sürece destek veren sayın Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan başarısız olsun anlamına gelir.
Birileri bu süreç çöksün biz de burdan kendi siyasi ajandamızı yürütelim diye düşünüyorsa ;bu apaçık Türkiye karşıtı bir pozisyon almak anlamına gelir.
İmralı’ya gidiş için Devlet Başkanı nın talimat vermesini beklemek ise zavallılıktır.
Cumhuriyet tarihinin en büyük ve o derece önemli bu girişiminin başarısı için herkes elini ve gövdesini taşın altına koymalı.