Bülent Arınç: Gönüllü yoksa gerekirse İmralı'da Öcalan ile görüşürüm

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı uzun açıklamada, terör sorununun çözümü ve toplumsal barış için diyalog çağrısı yaptı. Genel af önerisini yineleyen Arınç, “Yargıdaki hak ihlallerini, toplumsal huzursuzluğu ve cezaevlerindeki tıkanıklığı giderebilecek tek adım, kapsamı belirli, adil bir genel af düzenlemesidir. Bu, sadece hukukî değil, insanî bir zorunluluktur. Çünkü adaletin geciktiği yerde devletin merhameti konuşmalıdır” ifadelerini kullandı.

Arınç, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihatlarında yer alan “Umut Hakkı” ilkesine de dikkat çekti.

Bülent Arınç'tan genel af çıkışı! Hem Öcalan hem de KHK'lılar için konuştu

ÖCALAN İÇİN UMUT HAKKI

Bu hakkın, müebbet hapis cezası alan tüm mahkûmlar için geçerli olması gerektiğini belirten Arınç, “Bu konu, bireylerin affı veya aklanması değil; devletin kendi hukuk düzeni içinde evrensel standartlarla uyumlu hareket etmesi meselesidir. Bu kapsamda, Öcalan da diğer müebbet hapis mahkûmları gibi bu hak kategorisi içinde değerlendirilebilir” dedi.

Terör sorununun çözümü için cesaret ve açık diyalog gerektiğini savunan Arınç, terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan’la doğrudan temas kurulması gerektiğini söyledi.

Arınç, “Eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin oluşturduğu komisyon, süreci sağlıklı yürütmek istiyorsa, Abdullah Öcalan’ın İmralı’da doğrudan dinlenmesi gerekir” diyerek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin DEM Parti'nin bu istediğine olumlu baktığını da hatırlattı.

Sadece dolaylı açıklamalara dayanılarak ilerlenemeyeceğini belirten Arınç, “Doğrudan konuşmak, dinlemek ve bunun sonucunu şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşmak gerekir. Kaçınmak, görmezden gelmek, ‘duymadım’ demek çözüm getirmez. Bu görüşme, sürecin ahlaki ve siyasi sorumluluğunu taşıyan kurumların nezaretinde yapılmalıdır” dedi.

"GEREKİRSE BEN GİDERİM" ÇIKIŞI

İmralı’da yapılacak olası bir görüşme için temsilcilerin siyasi partilerden seçilebileceğini ya da devlet hizmeti geçmişi olan saygın kişilerden oluşturulabileceğini ifade eden Arınç, sürecin inandırıcılıkla yürütülmesi gerektiğini söyledi.

TV5'ten Oğuz İlgiç'e röportajını X hesabından paylaşan Arınç, gerekirse İmralı Adası'na gidip Öcalan ile görüşebileceğini ifade etti.

Arınç şunları dile getirdi: