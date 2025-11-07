'PKK'lı teröristler için af hazırlığı başladı' iddiası: Kasım ayında Meclis'e gelebilir

Yayınlanma:
Ekim 2024'te başlayan süreç kapsamında PKK'lı teröristlerin Türkiye'ye dönüşü için yasa hazırlıklarına başlanıldığı öne sürüldü. İsmini vermek istemeyen Orta Doğu yetkilisi, söz konusu yasanın Kasım ayı içerisinde TBMM'ye gelebileceğinden de bahsetti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrıyla başlayan ve 'Terörsüz Türkiye' adı verilen süreç kapsamında yasal adımların atılacağı yönünde dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

'PKK'LI TERÖRİSTLER İÇİN AF HAZIRLIĞI BAŞLADI' İDDİASI

Reuters'tan gazeteci Timour Azhari'nin üst düzey Orta Doğu yetkilisi ve Türkiye'deki bir siyasiye dayandırığı haberine göre; Türk hükümeti, PKK'lı teröristin ülkeye dönebilmesi için af çıkarma hazırlığında.

thumbs-b-c-77d13bebf72603cc55dfd258096c5a56.jpg

'9 BİN PKK'LI ÜLKEYE DÖNECEK'

Buna göre, ilk etapta silahlı suçlara karışmamış bin kişinin, daha sonra ise yapılacak bireysel incelemelerin sonucuna bağlı olarak 8 bin teröristin Türkiye'ye dönüşüne izin verilecek.

Söz konusu yasanın yalnızca silahlı eyleme katılmamış örgüt üyelerini kapsayacağı belirtilirken, terör örgütünün üst düzey yöneticilerinin de bölge dışındaki ülkelere gönderilmesi için de müzakerelerin sürdüğü iddia edildi.

DEM Parti'den AKP'ye Öcalan ile görüşme çağrısı! "Tutumunuzu açıkça belli edin"DEM Parti'den AKP'ye Öcalan ile görüşme çağrısı! "Tutumunuzu açıkça belli edin"

YASA BU AY MECLİS'E GELEBİLİR

İsminin açıklanmaması kaydıyla süreci anlatan Orta Doğu yetkilisi, teröristlerin geri dönüşüne izin verecek yasanın bu ay içerisinde TBMM'ye gelebileceğini söyledi.

pkk-silah-yakma-toreni-3.jpg
PKK'lı teröristler Süleymaniye'de silahlarını yakmıştı (11.09.2025)

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' SÜRECİ

Terörsüz Türkiye adı verilen süreç, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Öcalan'a yaptığı çağrıyla başlamış ve devamında PKK terör örgütü fesih kararı aldıklarını açıklamıştı.

11 Temmuz'da Irak'ın Süleymaniye kentinde aralarında 'Bese Hozat' kodadlı Hülya Oran'ın da bulunduğu 40 PKK'lı terörist temsili silah bırakma töreni düzenlemişti.

Ardından geçtiğimiz günlerde PKK terör örgütü Türkiye'den çekilme kararı aldıklarını duyurmuştu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

