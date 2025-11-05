'Hukuk devleti'nden 'yargı ülkesi'ne: Başarır Erdoğan'ın o sözlerinin arkasındaki niyeti açıkladı

Yayınlanma:
Güncelleme:
CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, sık sık 'Türkiye hukuk devletidir' cümlesini kuran Erdoğan'ın Demirtaş ile ilgili soruya yanıt verirken 'Bu ülke yargı ülkesidir' ifadelerini kullanmasına dikkat çekti. Başarır iki ifadenin farklı anlama geldiğini belirterek, "Bu bir dil sürçmesi değil, bir rejim tercihidir" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a partisinin grup toplantsının ardından gazeteciler, tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verilen AİHM kararını sordu.

'HUKUK DEVLETİ'NDEN 'YARGI ÜLKESİ'NE

Sık sık 'Türkiye hukuk devletidir' diyen Erdoğan'ın soruya "Bu ülke yargı ülkesidir. Yargı ne derse ona uyarız" şeklinde yanıt vermesi dikkat çekti.

Hukuk devleti ve yargı devleti kavramlarının farklı anlamlara geldiğini belirten CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Erdoğan'ın "Bu ülke yargı ülkesidir" ifadelerinin dil sürçmesi olmadığını söyledi.

158282-51438.jpg
CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır

"BU BİR DİL SÜRÇMESİ DEĞİL, BİR REJİM TERCİHİDİR"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hukuk devletinin anlamını "Bir gazeteci, hükümeti eleştirdi diye tutuklanamaz. Çünkü ifade özgürlüğü, hukukun koruması altındadır. Bir siyasi rakip, daha fazla oy alıyor diye tutuklanamaz. Çünkü bu demokrasinin gereğidir, hukukun koruması altındadır" şeklinde açıklayan Başarır, yargı devletini ise şu ifadelerle tanımladı:

  • "Yargı devletinde; Gazeteci de siyasi rakip de, herhangi bir yasaya sığınarak tutuklanabilir. Çünkü yargı “yasal” davranmıştır, ama “adil” değildir! Hukuk devletinde, hukukun üstünlüğü vardır. Yargı devletinde, yasaların üstünlüğü vardır."
lkkl.jpg
CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'ın 'X' paylaşımı (5.11.2025)

"Recep Tayyip Erdoğan, hukuk devleti ilkesini reddedip devletin baskısına uygun bir düzenin varlığını açık açık söylemiştir" diyen Başarır, Erdoğan'ın bu ifadeleri kullanmasına ilişkin "Bu bir dil sürçmesi değil, bir rejim tercihidir" değerlendirmesini yaptı.

"“YARGI DEVLETİ” DİYEREK BU DÜZENİ ADIYLA SAHİPLENİYORSUNUZ"

Öte yandan Erdoğa'nın ifadelerine bir tepki de CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir'den geldi.

u.jpg
CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir 'X' paylaşımı (5.11.2025)

"“Yargı devleti” diyerek bu düzeni adıyla sahipleniyorsunuz" diyen Emir, tepkisini sosyal medya hesabından şöyle gösterdi:

  • "Doğrudur, “Türkiye bir yargı devletidir” sözünüz bir dil sürçmesi değil, bilinçli tercihinizin itirafıdır. Siz, Türkiye’yi hukuk devleti olmaktan çıkarıp jüristokrasiye sürüklediniz. Kuralın yerini talimat, anayasanın yerini keyfîlik, öngörülebilirliğin yerini dosyadan dosyaya değişen takdir aldı."
  • "AYM/AİHM kararları uygulanmıyor; tutukluluk fiilî cezaya dönüşüyor. Hukuk devleti olsaydı, Anayasa üstün ve bağlayıcı olur, haklar kanunilik-eşitlik-ölçülülük zemininde korunur, yargı siyasetin yerine geçip rejimi dizayn etmezdi. “Yargı devleti” diyerek bu düzeni adıyla sahipleniyorsunuz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

