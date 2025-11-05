'Hukuk devleti'nden 'yargı ülkesi'ne: Başarır Erdoğan'ın o sözlerinin arkasındaki niyeti açıkladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a partisinin grup toplantsının ardından gazeteciler, tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verilen AİHM kararını sordu.

Son Dakika | Erdoğan 'Diktatör' eleştirilerine yanıt verdi

'HUKUK DEVLETİ'NDEN 'YARGI ÜLKESİ'NE

Sık sık 'Türkiye hukuk devletidir' diyen Erdoğan'ın soruya "Bu ülke yargı ülkesidir. Yargı ne derse ona uyarız" şeklinde yanıt vermesi dikkat çekti.

Hukuk devleti ve yargı devleti kavramlarının farklı anlamlara geldiğini belirten CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Erdoğan'ın "Bu ülke yargı ülkesidir" ifadelerinin dil sürçmesi olmadığını söyledi.

CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır

Son dakika | Erdoğan'a İmralı ve Demirtaş soruldu! Sadece birine cevap verdi

"BU BİR DİL SÜRÇMESİ DEĞİL, BİR REJİM TERCİHİDİR"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hukuk devletinin anlamını "Bir gazeteci, hükümeti eleştirdi diye tutuklanamaz. Çünkü ifade özgürlüğü, hukukun koruması altındadır. Bir siyasi rakip, daha fazla oy alıyor diye tutuklanamaz. Çünkü bu demokrasinin gereğidir, hukukun koruması altındadır" şeklinde açıklayan Başarır, yargı devletini ise şu ifadelerle tanımladı:

"Yargı devletinde; Gazeteci de siyasi rakip de, herhangi bir yasaya sığınarak tutuklanabilir. Çünkü yargı “yasal” davranmıştır, ama “adil” değildir! Hukuk devletinde, hukukun üstünlüğü vardır. Yargı devletinde, yasaların üstünlüğü vardır."

CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'ın 'X' paylaşımı (5.11.2025)

"Recep Tayyip Erdoğan, hukuk devleti ilkesini reddedip devletin baskısına uygun bir düzenin varlığını açık açık söylemiştir" diyen Başarır, Erdoğan'ın bu ifadeleri kullanmasına ilişkin "Bu bir dil sürçmesi değil, bir rejim tercihidir" değerlendirmesini yaptı.

"“YARGI DEVLETİ” DİYEREK BU DÜZENİ ADIYLA SAHİPLENİYORSUNUZ"

Öte yandan Erdoğa'nın ifadelerine bir tepki de CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir'den geldi.

CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir 'X' paylaşımı (5.11.2025)

"“Yargı devleti” diyerek bu düzeni adıyla sahipleniyorsunuz" diyen Emir, tepkisini sosyal medya hesabından şöyle gösterdi: