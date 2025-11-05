Son Dakika | Erdoğan 'Diktatör' eleştirilerine yanıt verdi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, AKP'nin iktidara geldiği gün doğan çocuğun 23 yaşında olduğunu ifade etti.

AKP dışında başka hiçbir iktidar görmeyen o çocuklar hakkında Erdoğan şunları ifade etti:

"Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım. Bundan 23 yıl önce 3 Kasım 2002'de milletimiz sandık başına gitti ve AK Partimizi tek başına iktidara taşıdı.

AK Parti kuruluşundan sadece 15 ay sonra girdiği ilk seçimde milletimiz tarafından teveccühle karşılandı. Aziz milletimiz tarafından muhabbetle kucaklandı.

3 Kasım'da elde ettiğimiz başarı sonrasında birileri bunun tepki oyu olduğunu, gelip geçici olduğunu söyledi. Ama biz 23 yıldır kesintisiz biçimde ülkeye hizmet etme vazifesini ifa ediyoruz.

3 Kasım sonrası girdiğimiz her seçimde oylarımızı artırdık. Milletimizin teveccühüne daha fazla mazhar olduk. Bizim iktidara geldiğimiz günlerde doğanlar şimdi 23 yaşındalar.

2002'de 10 yaşında olan çocuklar bugün 33 yaşındalar. Bu salonda ve ekranları başında bizi izleyen gençler, sizlere sesleniyorum."

"HER SEÇİM GÜVENİLİR" DEDİ

Erdoğan, AKP iktidarının kazandığı ilk seçimden bu yana yapılan tüm seçimlerin 'güvenilir' olduğunu söyledi.

Erdoğan şöyle konuştu:

"Sevgili genç arkadaşlarım, şu iki hususun altını sizler için özellikle çizmek istiyorum. Birincisi 3 Kasım ve sonrasında girdiğimiz her seçim şeffaflık, güvenilirlik ve katılım noktasında bakın iddia ile söylüyorum. Dünyanın açık ara en temiz seçimleri olmuştur."

DİKTATÖR ELEŞTİRİLERİNE YANIT VERDİ

Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan, muhalefetten gelen, 'Tek adam', 'Diktatör' ve 'Otoriter' eleştirilerine yanıt verdi.

Erdoğan şunları sarf etti:

"Girdiğimiz her seçimde millet iradesi sandığa tam olarak yansımış, millet tercihini her seçimde kendi hür iradesiyle AK Parti'den yana kullanmıştır. Hani diyorlar ya yok. Tek adam rejimiymiş. Yok diktatörmüş. Yok otoriterlikmiş. Bunların hepsi safsata.

Bu asılsız ithamlar muhaliflerimiz ve muarızlarımız tarafından kendi başarısızlıklarını ve beceriksizliklerini örtmek için kullanılan iftiralardır. Girdiğimiz her seçimde ne dedik? Hodri meydan. Girdiğimiz her seçimde yaptıklarımızla ama daha çok yapacaklarımızla konuştuk. Ortaya bir ufuk koyduk. Hedef koyduk. Vizyon koyduk. Girdiğimiz girdiğimiz her seçimde hür iradesiyle milletimiz bizi tercih etti. Hamdolsun tercih etmeye de devam ediyor. Sevgili gençler ikinci önemli husus şudur. Tek partili hayata bu millet seninle. Bu millet seninle."

"AK PARTİ'NİN TEK BAŞINA İKTİDARA GELMESİ HALK DEVRİMİDİR"

Erdoğan, AKP'nin iktidara gelmesinin bir halk devrimi olduğunu savundu.

Gezi, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi ve 17-25 Aralık'ın "Türk ekonomisine, dış politikamıza verdiği zararı açık söylüyorum. İstiklal Savaşı öncesindeki işgal güçleri bile vermemiştir" diyen Erdoğan şöyle konuştu:

"Sevgili gençler büyüklerinize sorun. Belgeselleri izleyin. Açın arşivden o dönemin gazetelerini okuyun. Anarşi, terör, huzursuzluk, belirsizlik, karamsarlık, umutsuzluk dışında hiçbir şey göremeyeceksiniz. Yahu benim İstanbul'da ortaokulda okuduğum sınıfta 80 öğrenci vardı.

Üniversite yurtlarında 18-20 öğrenci aynı koğuşta kalıyordu. Hastane çilesi, devlet dairesi çilesi, okul çilesi, yol çilesi hep bunları yaşadık. Çocuklar çile içinde doğuyor, çile içinde büyüyor.

Çile ile ölüyorlardı. AK Parti'nin daha 15 ay önce kurulmuş olmasına rağmen 3 Kasım seçimlerinde yüzde 36 oy oranına ulaşabilmesi esasen bir isyanın, bir itirazın, bir çığlığın, büyük bir değişim talebinin tezahürüdür.

Gençler şunu unutmayın. AK Parti'nin tek başına iktidara gelmesi açıkçası bir halk devrimi olmuştur. 23 yıl boyunca biz 3 Kasım devrimine sadakatle bağlı kaldık. 23 yıldır her seçimde kazanıyorsak işte bu 3 Kasım seçim sonuçlarına olan sadakatimizin bir neticesidir.

Yeterli mi? Elbette değil. Daha yapacak çok işimiz var. Ancak şunu da unutmayın değerli arkadaşlarım. 23 yıl boyunca bir yandan ülke için hizmet ve eser üretmeye çalışırken bir yandan da içeriden ve dışarıdan saldırılara göğüs gerdik. Bu bir mazeret değil. Biz tabiri caizse hem unutmayın şeytanı taşladık hem de tavafımızı yaptık.

Darbe senaryoları yazdılar. Terörle üzerimize geldiler. Sabotajlar, tahrikler, sokak eylemleri, kışkırtmalar, darbe girişimleri Allah'a hamdolsun bunların hepsini püskürttük.

Çok daha fazlasını da yapabilirdik. Yapacağız da. Ama bakın şu Gezi olaylarının 17-25 Aralık darbe girişiminin 15 Temmuz ihanetinin Türkiye'ye, Türk ekonomisine, dış politikamıza verdiği zararı açık söylüyorum. İstiklal Savaşı öncesindeki işgal güçleri bile vermemiştir. "

Erdoğan, İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu da ismini anmadan şöyle hedef aldı:

"Hep birlikte takip ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin içini boşalttılar. Belediyeye işi düşen herkesi haraca bağladılar. Milyarlarca lirayı siyaseti dizayn etmek için seferber ettiler. Yetmedi. Yabancı istihbarat örgütleriyle iş tuttular. İşte biz böyle bir zihniyete, böyle bir ihanet şebekesine gidip Türkiye'nin hasımlarıyla iş tutan bir anlayışa karşı ayakta duruyor, mücadele ediyor hem de aynı zamanda bu ülke için hizmet üretiyoruz. "

Erdoğan, Allah'a hamdetme makamında olduğunun ve 'meselenin de' bu olduğunu söyledi:

"Biz 23 yılda bir gençlik bir nesil yetiştirdik. Özgüvenli bir gençlik yetiştirdik. İmanlı bir gençlik yetiştirdik. Yerli bir gençlik yetiştirdik. Üstat Necip Fazıl o meşhur hitabesinde ne diyordu? Maya tutması için 30 küsur yıldır kıvrandığım bu gençlik karşısında uykusuz susuz ekmeksiz başımı secdeye mıhlayıp bir ömür Allah'a hamdetme makamındayım.

Mesele bu. Evet. Biz işte o mirası devraldık. Üstadın mirasına sahip çıktık. 23 yılda ne yaptınız derlerse 23 yılda en başta Anadolu kıtası büyüklüğündeki dava taşını gediğine koyacak bir gençlik yetiştirdik. Onun için geleceğe dair asla umutsuz değilim. Asla karamsar değilim"

Erdoğan, Eskişehir'de cadılar bayramında bira kasaları ile haç işareti yaptıkları için gözaltına alınan gençlere de konuşmasına değindi:

"Siz bakmayın cadı kılığına giren 3-5 kimliksize siz takılmayın alkol şişelerinden haç yapan 3-5 şarlatan bu ülkede anlı secdede milletine saygılı vatanına aşkla bağlı nereden geldiğini bilen nereye gittiğini bilen ayakları vatan toprağına sapasağlam basan fedakar cefakar eğitimli donanımlı dürüst ahlaklı bir nesil var ve sayıları da her geçen gün artıyor. Kardeşlerim kimse eski karanlık günlerin hayalini kurmasın. Kimse de eski karanlık günler geri gelir diye kaygılanmasın. Bu gençlik kendisi ailesi çocukları torunlarıyla Türkiye'ye sahip çıkacak. Anadolu kıtasına sahip çıkacak. O dava taşını inşallah çok daha yükseklere taşıyacaktır."

Erdoğan, aralarında 'onlardan görünüp' olmayanlar olduğunu açıkladı. Erdoğan şöyle konuştu:

"Bizi milletimiz takdir ediyor. Ama bizdenmiş gibi görünüp de yo k şunu yapmadınız, yok bunu yapmadınız diyenler bilsin ki bu gençlik, bu nesil bizim yapamadıklarımızı da yapacak.

k şunu yapmadınız, Bizim ömrümüz, bizim siyasi tarihimiz mücadeleyle en çok da direnişle savunmayla geçti. Bizden sonraki nesiller ise bizim açtığımız yolda dosdoğru bir istikamette sağlam bir zeminde Türkiye'yi zirvelere taşıyacak."

"BURADAN GERİ DÖNÜŞ YOK"

Erdoğan, 3 Kasım'dan bu yana iktidar olmalarından 'Artık bir geri dönüşün' olamayacağını söyledi.

Erdoğan şöyle konuştu: