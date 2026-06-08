Mühürsüz oy skandalında CHP niye göz yumdu? Kılıçdaroğlu'nun tüm örgüte gönderdiği mesaj ortaya çıktı

Eski CHP Milletvekili Atilla Kart, 2017 referandumunda mühürsüz oy kararına karşı hukuk mücadelesinin Kılıçdaroğlu'nun CHP yönetimi tarafından boşa düşürüldüğünü söyledi. Kart, Kılıçdaroğlu yönetiminin oylama gecesi gönderdiği mesajı da açıkladı.

Eski CHP Milletvekili ve hukukçu Atilla Kart, 2017 anayasa referandumunda YSK’nın mühürsüz oy pusulası ve zarfları geçerli sayan kararının ardından CHP Genel Merkezi’nin izlediği tutuma ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kart, referandum günü sandık işlemleri sürerken alınan kararın ardından CHP Seçim ve Hukuk İşleri tarafından tüm örgüte gönderilen mesajın fiilen “itiraz etmeyin” anlamına geldiğini savundu.

Kart’a göre bu mesaj, yalnızca teknik bir bilgilendirme değildi, parti hiyerarşisi içinde Seçim ve Hukuk İşleri’nden çıkan böyle kritik bir talimat, dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bilgisi ve yönetim iradesi dışında değerlendirilemezdi.

YSK'NIN MÜHÜRSÜZ OY KARARINDAN SONRA CHP'YE GİDEN MESAJ

2017 anayasa referandumunda YSK, sandık kurulu mührü bulunmayan oy pusulaları ve zarfların geçerli sayılmasına karar verdi. Atilla Kart’ın anlatımına göre bu kararın hemen ardından, CHP Seçim ve Hukuk İşleri tüm teşkilatlara bir mesaj gönderdi.

Kart, mesajda şu ifadenin yer aldığını aktardı:

“YSK’nın şu anda aldığı kararla, üzerinde sandık kurulu mührü bulunmayan oy pusulalarının ve zarflarının geçerli sayılmasına karar verilmiştir.”

Kart’a göre bu mesaj, örgüte yapılan sıradan bir bilgilendirme değildi. Eski CHP milletvekili, bu ifadenin sahadaki karşılığının “itiraz etmeyin” olduğunu söyledi. Kart, sandıklarda bu yönde yaygın ve etkili bir itiraz süreci yürütülmemesini de bu talimatla ilişkilendirdi.

"KILIÇDAROĞLU YÖNETİMNİNİ SORUMLULUĞUDUR"

Kart’ın açıklamalarında öne çıkan noktalardan biri de talimatın doğrudan CHP Seçim ve Hukuk İşleri’nden gelmesine rağmen siyasi sorumluluğun Kılıçdaroğlu yönetimine ait olduğu vurgusu oldu.

Kart’a göre referandum gibi Türkiye’nin rejimini değiştiren bir oylamada, mühürsüz oyların geçerli sayılması kararına karşı örgütün nasıl davranacağına ilişkin genel merkez mesajı, dönemin genel başkanının bilgisi dışında gönderilmiş olamazdı.

Kart, parti içinde bu konunun daha sonra tartışıldığını da anlattı.

KILIÇDAROĞLU'NUN YİNE HABERİ YOKMUŞ...

Kart’ın aktardığına göre Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi’nde “Madem bu var, benim niye haberim yok?” anlamına gelen bir çıkış yaptı. Kart ise bu savunmayı inandırıcı bulmadığını belirtti. Medyascope'dan Nurgül Göksu'ya konuşan, Kart’a göre Kılıçdaroğlu’nun bu mesajdan haberdar olmaması mümkün değildi.