Müge Anlı'nın eşinin yeni görevi belli oldu
39 ilde emniyet müdürlerinin değiştiği kararnamede adı geçmeyen Müge Anlı’nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu’nun, Emniyet Genel Müdürlüğünde görevlendirildiği öğrenildi.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararnamede 39 ilin emniyet müdürü değişti, 24 il emniyet müdürü ise merkeze alındı. Kararnamede Eylül Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu’nun adı geçmedi. Fakat iktidar medyası, Müge Anlı'nın eşinin yeni görevini duyurdu. Eyüpsultan’daki görevinden ayrılan Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu’nun Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görev almak üzere merkeze çekildiği öğrenildi.
KARARNAME YAYIMLANDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 39 il emniyet müdürlüğüne atama yapıldı. Kararname Resmi Gazete'e yayımlandı.
Televizyon programcısı Müge Anlı’nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu, 2026’ya Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü olarak başladı. Mayısta Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğüne atandı; İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki 1 Eylül görev değişikliklerinin ardından bu görevinden ayrıldı.
İktidar medyasından Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Yüzbaşıoğlu, merkeze çekildi. Yüzbaşıoğlu, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirildi.