Emniyet Genel Müdürlüğünde 11 yeni daire başkanı
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatında 11 yeni görevlendirme yapıldığını açıkladı. KOM, Narkotik, Özel Harekat, Siber Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele birimlerinde de görev değişiklikleri oldu.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatındaki yeni görevlendirmeleri sosyal medya hesabından duyurdu.
Buna göre Rüştü Yılmaz, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanı; Adnan Özdemir, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanı; Hüseyin Ediz Tercanoğlu, Özel Harekat Başkanı; Murat Türesin ise Personel Başkanı olarak görevlendirildi.
Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığına Nihat Uzun, Dış İlişkiler Daire Başkanlığına Turgay Olgun, Güvenlik Daire Başkanlığına Fatih Tatlıoğlu, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına ise Oykun İlgün getirildi.
Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkan Vekilliğine Beyhan Gürbüz, Tanık Koruma Daire Başkanlığına Aydın Uğurlu, Terörle Mücadele Daire Başkanlığına da Salih Gözüm görevlendirildi.
Çiftçi, yeni görevlendirilen isimleri tebrik ederek, “Her birine görevlerinde muvaffakiyetler diliyorum. Görevlendirmelerin Emniyet Teşkilatımıza, ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.
Çiftçi, “Milletimizin huzuru, ülkemizin güvenliği için aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.