Mithat Sancar: Genel af değil örgüte özel yasa önemli

DEM Parti İmralı Üyesi Mithat Sancar, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrıyla başlayan ve 'Terörsüz Türkiye' adı verilen sürece dair açıklamalarda bulundu.

Yeni Yaşam Gazetesi'nden Nezahat Doğan'ın soruluranı yanıtlayan Sancar, süreç kapsamında TBMM'de oluşturulan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" üyelerinin Öcalan ile görüşmesini belirterek AKP ve MHP'nin de bu konuda olumsuz düşüncede olmadığını söyledi.

"İKTİDAR KANADINDA ÖCALAN İLE GÖRÜŞMEYE KARŞI ÇIKAN YOK"

Sancar, "İktidar kanadında, MHP ve AKP’de şu an komisyonun bir heyetle Ada’ya gitmesine bir karşı çıkış yok. Devlet Bahçeli bunu açık söyledi zaten. Cumhurbaşkanının açıklamalarından da bu mesaj çıkıyor. Numan Kurtulmuş da aynı yerde durduğunu belirtti" dedi.

"GENEL AF DEĞİL ÖRGÜTE ÖZEL YASA"

Süreç kapsamında yasal düzenlemelerin şart olduğunu ifade eden Sancar, kastettiğinin genel af değil de PKK'lılar için özel bir yasa çıkarılması gerektiğini ifade etti.

"Dünyada farklı çatışma çözümü örneklerinde de karşımıza değişik yöntemler çıkıyor. Şu an Öcalan’ın, örgütün ve iktidarın tercihi, “sürece özgü yasa” yönünde; yani kendini fesheden ve silah bırakan örgüt için özel bir yasa" diyen Sancar, Doğan'ın "Özel yasayı biraz açar mısınız?" şeklindeki sorusuna Sancar şöyle yanıt verdi:

"Sadece kendini fesheden, silah bırakan örgütün mensuplarının toplumsal ve siyasal hayata dönüşlerini düzenleyecek bir yasadır burada kastedilen. Genel af tartışmaları da var, biliyorsunuz.

Bu sürecin işleyişi bakımından doğru olan, kendini fesheden ve silah bırakan örgütü konu alan düzenlemelerin yapılmasıdır. Af yaklaşımı, farklı sıkıntılar ve komplikasyonlar doğurur. Tabii ki bu yasada çeşitli konular farklı farklı şekillerde ele alınacak."

"ÖCALAN’IN GÖRÜŞÜNÜN ALINMASI GEREKİYOR"

Nezahat Doğan'ın "Anlaşılabilir olması açısından soruyorum; silah bırakan örgütü kapsayacak yasa dediniz. Nasıl ayrıntılar var?" sorusuna ise DEM Partili Mithat Sancar şu yanıtı verdi: