AKP'den Kurtulmuş'un PKK açıklamasına yanıt! "Erdoğan karar verecek"

Terör örgütü PKK'nın silah bıraktığı İmralı Süreci'nde TBMM'de Milli Birlik Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu'na Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlık ediyor.

Numan Kurtulmuş, süreçteki yasal düzenlemelerin PKK'nın feshi sürecinin bitiminin onaylanması ile geleceğini açıkladı.

Kurtulmuş, aşağıdaki şu sözleri de tartışma konusu oldu:

Basın toplantısı düzenleyen AKP Sözcüsü Ömer Çelik'e Kurtulmuş'un bu sözleri soruldu.

Çelik, bir fesih sürecini teyit edecek mekanizma olsa da buna karar verecek olanın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan olduğunu söyledi.

Milletvekiline kalp krizi geçirten Öcalan şakası! "İmralı'ya gideceksin hayırlı olsun"

Ayrıca DEM Parti, AKP'ye terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan ile görüşmede tavrını netleştirmesini istemiş çağrıda bulunmuştu.

Çelik, bu çağrıya yanıt vermezken bu çağrı ile ilgili tek bir soruda sorulmadı.

AKP'li Ömer Çelik'in konu ile ilgili açıklaması tam olarak şöyle:

"PKK'nın feshi ve silahların bırakılması ve PKK'nın Irak, İran, Suriye bütün ayakları, bütün şubeleriyle birlikte ve bütün uzantılarıyla birlikte silah bırakması gerekir.

Aynı şekilde de bunun finansman boyutunu oluşturan işte KCK yapılanması dediğimiz illegal boyutunun da tasfiye edilmesi gerekir. Ve bu mesela silah bırakma süreci ile ilgili olarak bir teyit mekanizması oluşturulmuştur. Teyit mekanizması kimdir? Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatıdır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve Milli İstihbarat Teşkilatının gözü sahada gerçekten silah bırakılıyor mu ve bu silah bırakma PKK'nın feshi anlamına geliyor mu? Bunu görecek.

Bunu gördüğü takdirde yani teyit mekanizması bunu teyit ediyorsa, evet burada silah bırakılıyor ve örgüt fes ediliyor diye bir şey yapılıyorsa, çünkü geçmiş zamanlarda da bu söylemler oldu ama silah bırakılmadı.

Bu sefer belli bir silah bırakma ritmi var. Bunun örgütün tamamen feshi anlamına gelecek şekilde tamamlanması gerekiyor.

Burada da bunu Irak'taki yöntemi silahların bırakılması, Suriye'deki yöntemi 10 Mart Anlaşmasına uyularak merkezi hükümetle SDG arasındaki 10 Mart Anlaşmasına uyularak bunun yapılması. Yani Irak'taki yöntemle Suriye'deki yöntem farklı olabilir.

O çerçevede baktığımızda, Türkiye açısından neydi? Geçen haftalarda gerçekleşen Türkiye'deki unsurların Türkiye dışına çıkması. Yani bunun çeşitli şeye göre şubelerine göre terör örgütünün farklı yöntemleri var.

Sonuç olarak teyit mekanizması yani Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı, ben bunu teyit ediyorum dediğimde devletimizin başı olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza bunu sunduğumuzda ha bu buradaki mekanizma bu hükümet kararıyla mı gerçekleşir? Bu gelen bilgi eğer feshi ve silah bırakması tamamlanmışsa, bu bir hükümet kararıyla mı gerçekleşir? Yoksa bir MGK kararıyla mı gerçekleşir? Bu Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle kurulacak bir mekanizma çerçevesinde olacaktır.

Ama sonuç olarak dediğim gibi bir Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının teyit mekanizması sahadaki durumu takip ediyor. Yani gerçekten silah bırakma süreci nasıl gidiyor? Bununla ilgili biliyorsunuz bir takvimimiz var, bir yol haritamız var. Yol haritamızın işlediğini söylemiştim.

Takvimimizi de bu şekilde takip ediyoruz. Yani haftada bununla ilgili bir iki toplantı yapıyoruz. Onu ifade etmek isterim size. Buna çok yakın takibimizde. Daha sonra bu teyit edildikten sonra teyit mekanizması bu gerçekleştirilmiştir ya da gerçekleşmemiştir diye devletimizin başı olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edecekler.

Gerçekleşmişse o zaman bir kararla yani Cumhurbaşkanlığı kararı, hükümet kararı ya da MGK kararı şeklinde.

O Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirlerine bağlı hangi mekanizmayla bunun olacağı. Bu ayrıca bu bahsettiğim yöntem ve mekanizma oluştuğu zaman bu bundan sonraki başka terör örgütleri için de Türkiye'yi tehdit eden ya da ileride bugün olmayan işte 10 yıl, 20 yıl, 50 yıl sonra böyle bir terör örgütü olursa bunlar için de geçerli bir mekanizma olacak.

Yani fesih ve silah bırakma, silah bırakarak feshetme ya da ideolojik faaliyetlerinden vazgeçme. Çünkü bunun üç dört boyutunda olması gerekiyor.

Bir silah bırakma. İki bu bölücü ideolojik faaliyetten, yıkıcı ideolojik faaliyetten vazgeçme. 3 illegal yapılanmadan ve mali yapılanmadan vazgeçme ve Türkiye'ye karşı propagandadan vazgeçme şeklinde. Dolayısıyla sistem böyle işleyecek. Şu anda sahadaki durumu hepimiz yakından takip ediyoruz. Buyurun lütfen."