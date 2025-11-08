Milletvekiline kalp krizi geçirten Öcalan şakası! "İmralı'ya gideceksin hayırlı olsun"

Milletvekiline kalp krizi geçirten Öcalan şakası! "İmralı'ya gideceksin hayırlı olsun"
Yayınlanma:
İmralı Süreci kapsamında terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan ile milletvekillerinin görüşmesi gündemde. AKP'de büyük kriz yaratan bu talepte CHP'li vekilin komisyondaki bir vekile, "Öcalan ile görüşecek listede adın var" şakası yapmış. O vekil de ölüp ölüp dirilmiş.

Terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan ile görüşme kriz yaratıp tartışmalar da devam ederken İmralı Süreci'ndeki komisyonda yer alan milletvekillerine bu konuda şaka yapılmaya başlandığı öğrenildi.

Nefes'in haberine göre; bir CHP'li vekil komisyon üyesi vekili arayıp, "Ağabey İmralı listesi çıktı, senin de adın var. Hayırlı olsun" demiş.

CHP'li vekilin bu sözlerinin ardından derin bir sessizlik oluştu.

Şoke olan o vekil kendini toparlayıp CHP'li vekilin ses tonunda durumu çıkartınca da, "Beni öldürmek mi istiyorsunuz arkadaş" diyerek tepki göstermiş.

Faka bastıran milletvekili de doğal olarak kahkaha attığı öğrenildi.

NELER OLMUŞTU?

Terör örgütü PKK'nın silah bıraktığı İmralı Süreci'nde TBMM'de komisyon kuruldu. Milli Birlik Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu'nun da terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan ile görüşmesi DEM Parti tarafından talep edildi. DEM Parti, Öcalan'ı 'Başmüzakereci' olarak tanımladı. DEM Parti dün (7 Kasım) de AKP'ye çağrı yaparak Öcalan ile görüşmede tavrını net koymasını istedi.

İmralı ziyareti krizinin nedenini Saray danışmanı açık etti! 'Erdoğan’dan talimat' bekleniyormuşİmralı ziyareti krizinin nedenini Saray danışmanı açık etti! 'Erdoğan’dan talimat' bekleniyormuş

Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Ogan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'dan 'talimat' beklenilmemesini belirterek krizn nedenini de geçtiğimiz gün açık etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

