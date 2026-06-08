MHP'de il başkanlığı depremi sürüyor: Bir teşkilat daha feshedildi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kilis il teşkilatında da yapısal değişikliğe gidildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, parti genel merkezinin aldığı karar doğrultusunda Kilis il teşkilat organlarının feshedildiğini duyurdu.

YENİ BAŞKAN ERCAN AKDEMİR OLDU

Yalçın, fesih kararının hemen ardından boşalan Kilis İl Başkanlığı görevine ise Ercan Akdemir’in atandığını açıkladı.

KARAR PARTİ TÜZÜĞÜNE DAYANARAK ALINDI

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, teşkilattaki bu yeni düzenlemeyi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı resmi bir açıklamayla kamuoyuna paylaştı. Yalçın, Kilis il teşkilat organlarının feshedilmesi kararının, MHP tüzüğünün 52. ve 54. maddelerinin genel merkeze verdiği yetki kapsamında alındığını belirtti.

Yalçın sosyal medyada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Milliyetçi Hareket Partisi Kilis il teşkilat organları parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Kilis İl Başkanlığı görevine Ercan Akdemir atanmıştır.

SÜREÇ İSTANBUL İLE BAŞLAMIŞTI: TOPLAM 16 İL TEŞKİLATI FESHEDİLDİ

MHP'de ilk olarak 6 Nisan tarihinde İstanbul İl Teşkilatı'nın feshedilmesiyle başlayan bu yapısal süreç, son olarak Kilis'in de eklenmesiyle birlikte toplamda 16 il teşkilatının feshedilmesiyle sonuçlanmış oldu.

Bu süreç kapsamında Kilis'ten önce; İstanbul, Kütahya, Eskişehir, Kars, Çanakkale, Bilecik, Muğla, Bolu, Ardahan, Bingöl, Gaziantep, Malatya, Isparta, Şanlıurfa ve Konya il teşkilatları da parti genel merkezi tarafından tüzük gereği feshedilen yerler arasında yer almıştı. (ANKA)