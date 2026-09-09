Kızılay hayırseverlerin bağışladığı zeytinlikleri satışa çıkardı! İlçe yönetimi isyan edip istifa etti

Türk Kızılayı’nın Ayvalıklı hayırseverlerin bağışladığı üç zeytinliği satışa çıkarması istifa getirdi. Satışı engelleyemediklerini belirten Kızılay Ayvalık Şube Başkanı Osman Arslan ve yönetim kurulu üyeleri, karara tepki göstererek görevlerini bıraktı.

Türk Kızılayı, Balıkesir’in Ayvalık ilçesindeki üç zeytinliği satışa çıkardı. Toplam 54 bin 823 metrekare büyüklüğündeki taşınmazlar için 34 milyon 750 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Satış kararının ardından Kızılay Ayvalık Şube Başkanı Osman Arslan ile şube yönetim kurulu üyeleri görevlerinden istifa etti.

"BU ZEYTİNLİKLERİ HAYIRSEVERLER BAĞIŞLADI"

Cumhuriyet'te Ece İçmez'in haberine göre; Zeytinliklerin yıllar önce Ayvalıklı hayırseverler tarafından Kızılay’a bağışlandığını belirten Arslan, karara karşı çıktıklarını söyledi.

Arslan, “Biz göreve geldiğimizde Kızılay’la ilgili herhangi bir satış yoktu. Zeytinlerin satıldığını duyduğumuzda tepki gösterdik. Bu zeytinleri yıllar önce hayırseverler bağışlamışlar. Bu zeytinlerin satılmasını istemedik ve Ayvalık’ın malını satıp Kızılay’a bina yapılmasına karşı çıktık. Ancak satışı durduramadık. Bundan dolayı istifa ediyoruz” dedi.

"YARIN DİĞERLERİNİ SATMAYACAKLARININ GARANTİSİ YOK"

Satıştan elde edilecek gelirin Balıkesir’deki Kızılay binası için kullanılacağını aktaran Arslan, “Yarın diğerlerini satmayacaklarının garantisi yok” diye konuştu.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de satış kararına tepki gösterdi. Zeytinliklerin hayırseverler tarafından gelecek kuşaklara bırakılan bir miras olduğunu vurgulayan Ergin, arazilerin yalnızca maddi değerleri üzerinden ele alınamayacağını belirtti.