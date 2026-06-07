Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Siyaset Kılıçdaroğlu'nun uçuramadığı güvercinleri getiren kişinin silahlı pozları

Kılıçdaroğlu'nun uçuramadığı güvercinleri getiren kişinin silahlı pozları

CHP'ye butlan kararı ile geri getirilen Kılıçdaroğlu'nun bayram günü uçurması için güvercin getiren ismin bozkurtlu, silahlı fotoğrafları ortaya çıktı

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Kılıçdaroğlu'nun uçuramadığı güvercinleri getiren kişinin silahlı pozları

CHP Genel Başkanlığı görevine yargının butlan kararı ile getirilen Kılıçdaroğlu’nun 30 Mayıs’taki bayramlaşma programı sonrasında kendisine verilen güvercinleri uçuramayıp korumasına vermişti.

GÜVERCİNİ GETİREN ADAMIN SİLAHLI POZLARI ÇIKTI

Söz konusu beyaz güvercinleri Kılıçdaroğlu’na getiren kişinin Çetin Yalvaç olduğu öne sürüldü. Sosyal medyada dolaşıma giren paylaşımlarda Yalvaç’a ait olduğu iddia edilen bazı fotoğraflarda, MHP Genel Merkezi önünde bozkurt işareti yaptığı ve çeşitli silahlarla poz verdiği kareler yer aldı.

Kılıçdaroğlu'nun uçuramadığı güvercinleri getiren kişinin silahlı pozları - Resim : 1

Kılıçdaroğlu'nun uçuramadığı güvercinleri getiren kişinin silahlı pozları - Resim : 2

Kılıçdaroğlu'nun uçuramadığı güvercinleri getiren kişinin silahlı pozları - Resim : 3

"PARTİ İÇİNDE MÜCADELE EDEYİM DERKEN..."

Görüntülerin yayılmasının ardından konu sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu. Tarihçi ve yazar Hüseyin Edemir ise yaptığı paylaşımda, “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na son derece dostane ve önemli bir konuda uyarıda bulunmak istiyorum” diyerek, çevresindeki isimlere dikkat edilmesi gerektiğini savundu.

“Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na son derece dostane ve önemli bir konuda uyarıda bulunmak istiyorum. Kemal Bey ateşle oynuyorsunuz. Bu iki kareye iyi bakın. Genel Merkezimizin 12. katında kurt işareti ile poz verenlerden biri aynı zamanda seri katil Haluk Kırcı ile sohbeti olan birisi. Size uçurmanız için güvercin getiren kişi, silahla çeşitli alanlarda poz vermiş, kurt işaretleri ile fotoğrafları bulunan birisi. Parti içindeki muhaliflerle mücadele edeyim derken paramiliter güçlerin rehinesi haline gelmeyin”
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kemal Kılıçdaroğlu Mutlak butlan
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro