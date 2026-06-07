Kılıçdaroğlu'nun uçuramadığı güvercinleri getiren kişinin silahlı pozları

CHP Genel Başkanlığı görevine yargının butlan kararı ile getirilen Kılıçdaroğlu’nun 30 Mayıs’taki bayramlaşma programı sonrasında kendisine verilen güvercinleri uçuramayıp korumasına vermişti.

GÜVERCİNİ GETİREN ADAMIN SİLAHLI POZLARI ÇIKTI

Söz konusu beyaz güvercinleri Kılıçdaroğlu’na getiren kişinin Çetin Yalvaç olduğu öne sürüldü. Sosyal medyada dolaşıma giren paylaşımlarda Yalvaç’a ait olduğu iddia edilen bazı fotoğraflarda, MHP Genel Merkezi önünde bozkurt işareti yaptığı ve çeşitli silahlarla poz verdiği kareler yer aldı.

"PARTİ İÇİNDE MÜCADELE EDEYİM DERKEN..."

Görüntülerin yayılmasının ardından konu sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu. Tarihçi ve yazar Hüseyin Edemir ise yaptığı paylaşımda, “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na son derece dostane ve önemli bir konuda uyarıda bulunmak istiyorum” diyerek, çevresindeki isimlere dikkat edilmesi gerektiğini savundu.