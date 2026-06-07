Kılıçdaroğlu'nun uçuramadığı güvercinleri getiren kişinin silahlı pozları
CHP'ye butlan kararı ile geri getirilen Kılıçdaroğlu'nun bayram günü uçurması için güvercin getiren ismin bozkurtlu, silahlı fotoğrafları ortaya çıktı
CHP Genel Başkanlığı görevine yargının butlan kararı ile getirilen Kılıçdaroğlu’nun 30 Mayıs’taki bayramlaşma programı sonrasında kendisine verilen güvercinleri uçuramayıp korumasına vermişti.
GÜVERCİNİ GETİREN ADAMIN SİLAHLI POZLARI ÇIKTI
Söz konusu beyaz güvercinleri Kılıçdaroğlu’na getiren kişinin Çetin Yalvaç olduğu öne sürüldü. Sosyal medyada dolaşıma giren paylaşımlarda Yalvaç’a ait olduğu iddia edilen bazı fotoğraflarda, MHP Genel Merkezi önünde bozkurt işareti yaptığı ve çeşitli silahlarla poz verdiği kareler yer aldı.
"PARTİ İÇİNDE MÜCADELE EDEYİM DERKEN..."
Görüntülerin yayılmasının ardından konu sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu. Tarihçi ve yazar Hüseyin Edemir ise yaptığı paylaşımda, “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na son derece dostane ve önemli bir konuda uyarıda bulunmak istiyorum” diyerek, çevresindeki isimlere dikkat edilmesi gerektiğini savundu.
“Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na son derece dostane ve önemli bir konuda uyarıda bulunmak istiyorum. Kemal Bey ateşle oynuyorsunuz. Bu iki kareye iyi bakın. Genel Merkezimizin 12. katında kurt işareti ile poz verenlerden biri aynı zamanda seri katil Haluk Kırcı ile sohbeti olan birisi. Size uçurmanız için güvercin getiren kişi, silahla çeşitli alanlarda poz vermiş, kurt işaretleri ile fotoğrafları bulunan birisi. Parti içindeki muhaliflerle mücadele edeyim derken paramiliter güçlerin rehinesi haline gelmeyin”