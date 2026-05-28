Kılıçdaroğlu heyetinin Facebook hamlesi sürüyor: CHP Kadın Kolları'nın hesabına el konuldu

Cumhuriyet Halk Partisi’nde “mutlak butlan” kararının ardından yaşanan yönetim ve yetki tartışmaları sürerken, bu kez sosyal medya hesapları üzerinden yeni bir kriz yaşandı.

CHP Kadın Kolları tarafından yapılan açıklamada, resmi Facebook hesaplarının kontrolünün kendilerinden çıktığı belirtilerek, hesabın “butlancı işbirlikçiler” tarafından ele geçirildiğini yazdı.

Sosyal medya platformu X'te yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları resmi Facebook sayfamız, butlancı işbirlikçiler tarafından ele geçirilmiştir. Yapılan paylaşımlara ve yönlendirmelere itibar etmeyiniz! Facebook sayfamızdaki son paylaşımımızın, aşağıdaki görselde yer alan paylaşım olması ise bize onur olarak kalacaktır.

Dün olduğu gibi bugün de aynı kararlılıkla söylüyoruz:

Özgür Gelecek!

Özgür Gelecek!

Özgür Gelecek!

Hesabın son paylaşımının Özgür Özel'in TOMA üzerine çıktığı sıradaki fotoğrafı olduğu da paylaşıma eklendi: