Kılıçdaroğlu daha önce görevden aldığı il başkanını 8 yıl sonra yeniden atadı

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Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin 'mutlak butlan' kararıyla göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu MYK'sı Kütahya, Uşak, Karaman ve Çankırı il başkanlıklarını feshederken Eskişehir, Sivas, Kırşehir ve Uşak'a yeni atamalar yapıldı.

Butlan yönetiminin Kırşehir İl Başkanlığı'na yaptığı atama ise dikkat çekti.

KILIÇDAROĞLU 8 YIL ÖNCE GÖREVDEN ALDIĞI İSMİ YENİDEN ATADI

Daha önce de Kırşehir İl Başkanlığı yapan Hacı Tanrıbuyurdu, bir kez daha Kırşehir'e atandı.

Butlan yönetimi tarafından yeniden atanan Tanrıbuyurdu, 2018'de dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından görevden alınmıştı.

Hacı Tanrıbuyurdu

KILIÇDAROĞLU'NA DEMOKRATİK KONGRE TALEBİNDE BULUNMUŞTU

2018 Genel Seçimleri sonrasında görevden alınan Tanrıbuyurdu, hakkındaki karara "Biz Kırşehir'de seçimleri kazanmak için çalışırken, genel merkezimizin bizleri görevden almasını kabul edemiyoruz." ifadeleriyle tepki gösterirken kendisini görevden alan Kılıçdaroğlu yönetimine demokratik kongre çağrısı yapmıştı.