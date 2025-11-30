Kasım'ın son anketi açıklandı: Erdoğan'ı üzecek sonuçlar ortaya çıktı

Yayınlanma:
Yurttaşın erken seçim talebi sürerken, THEMİS Araştırma Kasım ayınının son anket sonuçlarını açıkladı. 15 ilde yapılan kamuoyu yoklamasında CHP ile AKP arasındaki farkın gittikçe açıldığı görüldü.

THEMİS Araştırma, 18-27 Kasım tarihlerinde yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. 15 ilde yapılan kamuoyu yoklamasında yurttaşların tercihinin bir kez daha CHP'den yana olduğu görüldü.

ERDOĞAN'I ÜZECEK SONUÇLAR AÇIKLANDI

CATI yöntemiyle gerçekleştirilen araştırmada seçmenlere oy tercihleri, siyasi kimlik tanımları, ülkenin temel sorunları ve hukuk sistemine güven başlıklarında sorular yöneltildi.

YURTTAŞIN TERCİHİ CHP'DEN YANA

Haber3'ün aktardığı bilgilere göre araştırmada "Bugün bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlar, birinci sıradaki CHP ile AKP arasındaki farkın açıldığını gösterdi.

anket1jpeg-di5t2-lbxeccu8qp7u7yuw.webp
THEMİS Araştırma A.Ş.'nin 18-27 Kasım arasında yaptığı anket

BUGÜN SEÇİM OLSA MHP BARAJ ALTINDA KALIYOR

THEMİS Araştırma'nın yaptığı anket sonuçlarına göre; bugün seçim olsa yüzde 4,7 oy alması halinde MHP baraj altında kalıyor.

  • CHP: %34,9
  • AKP: %28,4
  • DEM PARTİ: %11, 8
  • ZAFER PARTİSİ: %6,9
  • İYİ PARTİ: %5,3
  • MHP: %4,7
  • YENİDEN REFAH PARTİSİ: %4,1
  • TİP: %1,9
  • DİĞER: %1,8

YURTTAŞ 'ATATÜRKÇÜYÜM' DEDİ

Öte yandan araştırmada katılımcılara "Kendinizi siyasi eğilim olarak nasıl tanımlarsınız?" sorusu da yöneltildi. Yurttaşın yüzde 25,9'unun kendisini Atatürkçü olarak tarif ettiği görüldü.

wmremovetransformed-70jpeg-y6hmnbkef0mylg3q-wl2mq-1.webp

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

