Mehmet Şimşek'in görmediği Kasım ayı anketi ortaya çıktı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyon beklentilerindeki iyileşmeye dikkat çekerken, ASAL Araştırma’nın son anketi kamuoyunda ekonomi yönetimine duyulan güvensizliğin yüzde 70’i aştığını ortaya koydu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Kasım 2025 Sektörel Enflasyon Beklentileri raporuna ilişkin değerlendirmeleri kamuoyunda tartışılmaya devam ederken, ASAL Araştırma’nın aynı dönemi kapsayan anket sonuçları dikkat çekici bulgular ortaya koydu.

Şimşek, hanehalkı ve reel sektörün 12 ay sonrasına ilişkin enflasyon tahminlerinde kasım ayında gerileme yaşandığını, beklentilerin geçen yılın aynı dönemine göre 12 puan iyileştiğini vurgulamıştı.

Bakan, “Dezenflasyon odaklı politikalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Enflasyonun düşüş eğiliminin devam etmesiyle birlikte beklentilerdeki iyileşmenin güçleneceğini ve fiyatlama davranışlarındaki katılıkların azalacağını öngörüyoruz. Ekonomiyi fiyat istikrarının sağlandığı, verimliliğin arttığı ve refahın yükseldiği güçlü bir yapıya kavuşturmakta kararlıyız” açıklamasında bulunmuştu.

Ancak ASAL Araştırma’nın 1–9 Kasım 2025 tarihlerinde 26 ilde CATI yöntemiyle gerçekleştirdiği ve 2 bin 15 kişiyle yapılan anket, ekonomi yönetimine ilişkin toplumsal algının farklı bir tablo ortaya koyduğunu gösterdi.

GÜVENSİZLİK YÜZDE 70’İ AŞTI

Katılımcılara yöneltilen “Ekonomi yönetimine güveniyor musunuz?” sorusuna verilen yanıtlar, belirgin bir güvensizlik eğilimine işaret etti.

Hiç güvenmiyorum: %34,4

Güvenmiyorum: %36,0

Böylece ekonomi yönetimine duyulan toplam güvensizlik oranı %70,4 olarak ölçüldü.

Katılımcıların %10,2’si “Ne güveniyorum ne güvenmiyorum” seçeneğini işaretledi.

GÜVENENLERİN ORANI SINIRLI

Ekonomi yönetimine olumlu bakanların oranı ise düşük seviyelerde kaldı:

Güveniyorum: %14,0

Çok güveniyorum: %2,6

Ankete katılanların %2,8’inin ise soruya yanıt vermediği ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

