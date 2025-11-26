Mehmet Şimşek'e emekliyi üzecek destek geldi: Daha da sıkılaştırın

Sokağa olumlu sonuçları bir türlü yansımayan ve TÜİK verileri dışında düzelme eğilimi gözlemlenmeyen sıkı maliye politikaları ile eleştirilerin hedefinde olan ekonomi yönetimi, "kararlılıkla" devam edeceğini açıkladığı uygulamalarına destek buldu.

MEHMET ŞİMŞEK'E EMEKLİYİ ÜZECEK DESTEK GELDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yıl sonunda beklenen enflasyona göre belirlenecek zamlara ilişkin karamsar mesajı verdiği "enflasyon beklentisinde düşüş var" yorumunun ardından IMF'den destek açıklaması geldi.

Şimşek’in kemer sıkma programına en başından beri desteğini açıklayan IMF, desteğini yineledi. BirGün yazarı Hayri Kozanoğlu o desteğin ardında sıkı para ve maliye politikalarının emek gelirlerinin kısılması nedeniyle Washington Uzlaşması’nın tüm özelliklerini taşımasının yattığını aktarırken IMF'nin ekonomik sorunların faturasını vatandaşa yıkan kemer sıkma programının arkasında durmaya devam ettiğini söyledi.

Olası “seçim ekonomisi” kapsamında programın gevşetilmesi durumunda ya da Şimşek ekibinin değiştirilmesi halinde, IMF'nin tavrını değiştireceğini yazan Kozanoğlu, bu kez desteğin aksine eleştiri dozununun yükselteceğini yazdı.

Kozanoğlu'na göre; enflasyonu indirebilmek için mali sıkılığın anahtar niteliği taşıdığı söylendikten sonra, ihtiyatlı gelir politikalarının, daha yüksek reel faizlerin ve döviz kurunda esnekliğin başarının sırrı olduğu öne sürülüyor. Yani emekli ve emekçi kesimleri daha da yoksullaştıracak, yüksek faize bel bağlayan rantiyelerin yüzünü güldürecek daha sıkı bir kemer sıkma reçetesi öneriliyor. Enflasyonu düşürmek için, büyümeyi yavaşlatmak pahasına talebin zayıflatılması gereğinin altı çiziliyor.

'DAHA DA SIKILAŞTIRIN'

Sıkılaştırmanın dozajının artması gerektiğini ifade eden IMF’ye göre, bütçede GSYH’nin yüzdesi olarak 2026’da %1, 2027’de %0.6 bir ek sıkılaşma gereksinimi var. Ek sıkılaştırmanın içinde vatandaşa yük bindiği gibi “vergi harcamaları” adı altında sermaye kesimine tanınan vergi indirimi, muafiyeti ve istisnalarının kısılması gerektiği de kabul ediliyor. Bununla birlikte emekçi kesimin çıkarlarına aykırı; enerji sübvansiyonları kademeli kaldırılması gerektiği, BES’te hükümet katkısının azaltılması gibi öneriler de sıkılaşmanın içinde bulunuluyor.

Halka yönelik teselli mükafatı kabilinden, enflasyon altında ezilen muhtaç ailelere nakit transferlerine ve özellikle kadınların işgücüne katılımının önündeki engelleri kaldıracak vergi ve sübvansiyon değişikliklerine “sosyal amaçlar” başlığı altında yer veriliyor.