CHP'nin İmralı kararı sonrası yapılan ilk anket! Destekleyenlerin oranı belli oldu

CHP'nin İmralı kararı sonrası yapılan ilk anket! Destekleyenlerin oranı belli oldu
Yayınlanma:
CHP'nin süreç kapsamında İmralı'ya giderek terör örgütü PKK lideri Öcalan ile yapılacak görüşmeye katılmama kararı iktidar ve DEM Parti tarafından eleştiri ile karşılandı. CHP aldıkları kararın arkalarında durduklarını ifade ederken sahadan da ilk sonuçlar ortaya çıktı. İşte CHP'nin aldığı İmralı kararı hakkında halkın düşüncesi...

1 seneyi aşkın bir süredir devam eden süreç kapsamında Meclis'te kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu STK'lar ile yaptıkları dinleme faaliyetlerinin ardından son olarak İmralı'ya giderek Öcalan ile görüşme yaptı.

AKP, MHP, DEM Parti, TİP ve EMEP'in oyları ile geçen İmralı'ya gidilsin mi sorusunun sorulduğu toplantıda gizli oylama olduğu için CHP oylamaya katılmadı. Oylamanın açık olması gerektiğini ifade eden CHP, İmralı'ya gidecek olan heyete de üye vermediğini oylamadan önce açıklamıştı. CHP'nin ardından oylamada çekimser kalan Yeni Yol grubu da heyete üye vermeyeceklerini ifade etti.

GÖRÜŞMENİN DETAYLARI BEKLENİYOR

AKP-MHP ve DEM'den oluşan 3 kişilik heyet İmralı'ya gitti. Öcalan ile yapılan görüşmenin ardından İstanbul'a geri dönen 3 kişilik heyetin, bir sonraki komisyon toplantısında Öcalan görüşmesinin detaylarını komisyona anlatacakları öğrenildi.

İmralı'ya gidildi mi gidilmedi mi? Bu gizemin nedeni ne?

DEM PARTİ DE CHP'Yİ ELEŞTİRDİ

CHP'nin aldığı karar hem iktidar hem de DEM Parti tarafından eleştiri ile karşılandı. CHP ise verdikleri kararın arkasında olduklarını ifade eden açıklamaları peşi sıra yapmaya devam etti. Peki halk CHP'nin aldığı kararı nasıl karşıladı?

CHP'nin İmralı kararı sonrası DEM Parti'den ilk yorumCHP'nin İmralı kararı sonrası DEM Parti'den ilk yorum

İŞTE CHP'NİN ALDIĞI KARARIN ARDINDAN YAPILAN İLK ANKET!

Nefes'ten Aytunç Erkin bugünkü köşe yazısında Area Araştırma tarafından yapılan CHP'nin İmralı kararı anketinin sonuçlarını yayımladı. Araştırmaya göre süreci destekleyenlerin oranı yüzde 60.2, desteklemeyenlerin oranı yüzde 35.4.

Komisyonun Öcalan'ı dinlemek için İmralı'ya gitmesi gerektiğini belirtenlerin oranı yüzde 27.5, gitmemeli diyenlerin oranı ise yüzde 65.7.

CHP'nin İmralı'ya gitmeme kararını olumlu karşılayanların oranı yüzde 54.8, olumsuz karşılayanların oranı ise yüzde 37.7. 26 ilde yapılan araştırmada CHP'lilerin yüzde 86.2'si parti tarafından alınan karara destek verdi. İYİ Parti'nin yüzde 83.9'u, Zafer Partisi'nin yüzde 95.8'si de CHP'nin verdiği kararı destekledi. DEM Parti'nin yüzde 80.3'ü ise CHP'nin tavrına destek vermedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı: Yıllarca emekli maaşını çekti!
Yıllarca emekli maaşını çekti!
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı! Bakanlık harekete geçti
Bakanlık harekete geçti!
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı
Liselilerin pet şişe tuzağı çalıştı
Liselilerin pet şişe tuzağı çalıştı
SGK Uzmanı 2026 emekli maaşları için 'net rakam' verdi
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
SUV’dan sonra sıra karavanda
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
Türkiye
Milli Eğitim'de değişiklikler yolda: Bakan Tekin açıkladı
Milli Eğitim'de değişiklikler yolda: Bakan Tekin açıkladı
Türkiye’de yıllarca yaşayan 9 IŞİD’li, yapay zekâ yardımıyla yakalandı!
Türkiye’de yıllarca yaşayan 9 IŞİD’li, yapay zekâ yardımıyla yakalandı!
İstanbul için son gün yarın! Meteorolojiden 3 günlük yağış uyarısı geldi
İstanbul için son gün yarın! Meteorolojiden 3 günlük yağış uyarısı geldi