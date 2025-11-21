CHP'nin İmralı kararı sonrası DEM Parti'den ilk yorum

CHP'nin İmralı kararı sonrası DEM Parti'den ilk yorum
Yayınlanma:
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP), TBMM komisyonu heyetiyle birlikte İmralı'ya gitmeme kararını değerlendirdi. Bakırhan "Cumhuriyet Halk Partisi Kürt meselesini doğru okumalıdır" dedi.

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun olası İmralı ziyaretine ilişkin CHP'nin kararı açıklandı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, yaptığı açıklamada, "AK Parti başta olmak üzere, diğer partilerin kararıyla İmralı Adası'na gidecek komisyon heyetine partimizden üye vermeyi doğru bulmuyoruz" ifadelerini kullandı.

"BUNU İKTİDAR KARŞITLIĞINA DÖNÜŞTÜRMEMEK GEREKİYOR"

CHP'nin bu açıklamasına, Bingöl’de katıldığı bir programda gazetecilerin sorusunu yanıtlayan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’dan değerlendirme geldi. Bakırhan, şunları kaydetti:

"Şimdi demokrasi bir bütündür. Türkiye'nin demokrasisini konuştuğumuz bir süreçteyiz. Ama maalesef kimi siyasi partiler iktidar karşıtlığını çözüm karşıtlığına dönüştürmeye çalışıyorlar. Kürt meselesi bu ülkenin 100 yıllık bir meselesidir. Çok önemli bir meseledir. Çok uzun süreli bir meseledir. Bunu iktidar karşıtlığına dönüştürmemek gerekiyor. Oradan çıkarıp ona göre tartışmaya almak gerekiyor. Bu meseleyi biraz önce anlattım. Türkiye'nin enerjisine, ekonomisine emen bir soruna layıkıyla yaklaşmak gerekiyor.

Aksi bize kaybettirdi, Türkiye'yi kaybettirdi, yine kaybettirir. Cumhuriyet Halk Partisi Kürt meselesini doğru okumalıdır. Bingöllüler de aslında son alınan kararı bence doğru okuyor. Bizim beklentimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin budur. Bu kadar önemli bir meseleyi iktidar karşıtlığına dönüştürmeden doğru okuyarak, bu tarihi fırsatı 86 milyonun lehine, yararına değerlendirmek gibi bir beklentimiz var."

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

