İmralı ziyareti sonrası AKP'nin Meclis'e sunacağı öneriler ortaya çıktı

İktidarın ‘Terörsüz Türkiye’ olarak adlandırdığı süreç kapsamında Meclis’te faaliyetlerini sürdüren Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun dinlemeleri bitirmesinin ardından nihai rapor için çalışmalara başlandı.

SON GÜN BUGÜN OLARAK BELİRLENMİŞTİ

TBMM Başkanlığı, partilere gönderdiği bilgi notunda raporla ilgili önerilerini 28 Kasım Cuma gününe kadar bildirmelerini istemişti.

AKP ÖNERİLER İÇİN TOPLANDI

AKP grubu bu kapsamda dün, komisyona sunulacak önerileri tartıştı. Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, AKP’nin önerileri görüşüldü.

‘KORUCULUK KALDIRILSIN ÖRGÜT ÜYELERİNE STATÜ VERİLSİN’

İktidara yakın Türkiye gazetesinin aktardığına göre bu toplantıda, AKP, PKK hakkında çerçeve bir yasa önermeye hazırlanıyor. Bu kapsamda silah bırakan örgüt üyelerine hukuki statü verilmesi, gerektiği halde infaz yasasında değişiklik yapılması ve “suça karışmamış” örgüt üyelerinin topluma entegrasyonu ile koruculuk sisteminin aşamalı şekilde kaldırılması başlıklar öne çıkıyor.