Bu konuşmayı yaptıktan sonra gözaltına alındı

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi ve 6 Şubat depreminde ölenlerin yakınlarının avukatlığı yapan Naim Eminoğlu, bugün gözaltına alındı.

Halk TV Muhabiri Umut Taştan, "Avukat Naim Eminoğlu, bu sabah gözaltına alındı" bilgisini paylaştı.

Resmi kayıtlara göre 55 bin kişinin öldüğü 6 Şubat depremlerinde avukatlık yapanlar, deprem faillerinin affedilmemesi için çağrıda bulunmuştu. 11. Yargı Paketi kapsamında 6 Şubat depremindeki ölümlerden sorumlu olanları da kapsamına karşı avukatlar ortak basın toplantısı düzenlemişti.

Kahramanmaraş Hacı Ömer Apartmanı ve Hatay Nilüfer Apartmanı'nda hayatını kaybedenlerin avukatlarından Naim Eminoğlu'nun da konuşması sosyal medyada gündem olmuştu.

Baro başkanlarından Meclis'e 11. Yargı Paketi çağrısı: Deprem suçluları istisna tutulsun

Eminoğlu, 1999 depremi faillerinin de affedildiğini hatırlatan konuşmasında şunları ifade etmişti:

"Bugün Türkiye'de Cumhurbaşkanı hakaretten bir gün ceza alsanız affedilmiyorsunuz. O bir günü yatıyorsunuz. Bir gün, 24 saat. Bir saat ceza alsanız yatıyorsunuz. Ama 50.000 kişi öldürünce işte bu kapsama giriyorsunuz. Böyle bir yasa bu. Bu bu kadar adaletsiz bir yasa. Adaletle de ilgisi yok. böyle yaklaşıyor çünkü. İşte 10. yargı paketinde bir adaletsizlik varmış da 11. yargı paketi bunu giderecekmiş. Böyle bir şey yok.

Biz avukatlar olarak bunun farkındayız. İnfaz hukuku anlamında da böyle bir şey yok. Şimdi neden bu yasa kapsamına giriyor bu en az 55.000 kişinin failleri.

Yani şöyle diyeyim size mesela Ebrar sitesi avukat arkadaşım da burada. Bu insanın 50'den fazla davası var. Bizim davamızda 15 yıl ceza aldı. Her birinde 15 yıl ceza aldığını hesaplasak nereden baksanız 1000 yıla yakın cezası, 1000 yılı geçiyor cezası. Zaten mevcut infaz kanunu kapsamında bu insanın yatacağı maksimum 10 yıldı. Biz de bunun farkındaydık.

Şimdi siz onu da affediyorsunuz bu yasayla. Ya 10 yıl bile yatmıyorsunuz. Şimdi davaları devam ediyor bu insanın tahhliye edeceksiniz. Mahkeme bu yasa çıktı ben zaten ceza versem de şey olmayacak diyecek. Ve yani dolayısıyla biz bunun bilinçli bir tercih olduğunu, kasıtlı bir tercih olduğunu düşünüyoruz bu yasanın bu şekilde getirilmesinin. Çünkü biz bunun benzerini yaşadık. Geçmişte biz 6 Şubat ben de Maraşlıyım aynı zamanda. Bizim de yakınlarımız, uzak akrabalarımızdan kayıplarımız oldu ve o zaman ben avukat olarak İstanbul'da işte eski avukatlara gittim.

99 depreminden sonra ne oldu? Nasıl yargılama yaptınız? Biz nasıl bir yol izleyelim? Bunu sormak için gittik. Ve bana dedikleri şu oldu. Hiçbir şey olmayacak. Olmadı çünkü. Kocaeli'deki yargılamalarda hiçbir şey olmadı. 2 sene sonra affı çıktı. Hepsini saldılar. Davalar kapatıldı demişlerdi. Şimdi de aynısını yaşıyoruz. Şimdi de aynısını yaşıyoruz ve gelecekte İstanbul'da başka yerlerde yaşanacak depremlerde de maalesef aynısını yaşamak üzereyiz. Aslında biraz çabamız buna. Gidenler gitti. Evet, acılarımız büyük. Hesabını sormak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Evet. Ama bundan sonraki yaşanacak depremlerde bu şekilde Asrın felaketi diyorlar ya Asrın felaketi falan değil. Asrın katliamı bu bu. Yani 11 ilde en az 55.000 kişi ölmüş. Biz dava dosyalarına evraklar giriyor. Evraklardan şeyleri tespit ediyoruz ara ara kamu görevleri yargılamalarından. Kimliği tespit edemeyenler sayıya dahil değil. Hani evlatmış mesela üniversite 60 kişinin kimliği tespit edilmemiş. Sayıya dahil etmemişler."