Hüseyin Yayman'dan İmralı sorusuna gergin yanıt: Açıklama yapmıyoruz

İmralı’daki terör örgütü lideri Öcalan ile görüşmeye giden heyette yer alan AKP’li Hüseyin Yayman, partisinin komisyon üyeleriyle bir araya gelmek üzere toplantı salonuna girişi sırasında basın mensuplarının soruları ile karşılaştı. Gazetecilerin, "Üyeleri mi bilgilendireceksiniz?" sorusuna, "Arkadaşlar ayaküstü açıklama yapmıyoruz. Bu konuyla ilgili açıklama yok, sadece bu kadarını söyleyeyim. Nezaketinize teşekkür ediyorum" şeklinde yanıt verdi.

Bir başka gazetecinin toplantının içeriğine dair, "Bir bilgilendirme toplantısı olacak değil mi?" sorusu üzerine Yayman, "Raporumuzu çalışacağız şimdi" ifadelerini kullandı. Ancak soruların İmralı ziyaretine yönelmesi üzerine diyalogda tansiyon yükseldi. İmralı ziyaretiyle ilgili soruyu yarıda kesen Yayman, şu ifadeleri kullandı:

"Onunla ilgili açıklamalar yapmıyoruz şu an arkadaşlar. Özellikle söyledim, siz burada olduğunuz için nezaketen durdum."

Hüseyin Yayman'dan İmralı ziyareti sonrası ilk hamle

Gazetecilerin ısrarla "Sunum yapacak mısınız siz komisyon üyelerine?" diye sorması üzerine ise Yayman, "Tekrar söylüyorum, size nezaketsizlik olmasın diye durdum. Bir açıklama yapmıyoruz, teşekkür ediyoruz" diyerek soruları yanıtsız bıraktı.

BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPACAK

Söz konusu ziyaret, geçtiğimiz yıl MHP Lideri Devlet Bahçeli tarafından başlatılan süreç kapsamında Meclis'te kurulan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" çalışmaları çerçevesinde gerçekleşti. Komisyonda görevli AKP, MHP ve DEM Parti gruplarından oluşan 3 kişilik heyet, geçtiğimiz gün İmralı ziyaretini gerçekleştirdi. Yayman'ın, bu ziyaretin ardından bugün partisinin komisyon üyeleriyle bilgilendirme toplantısı yaptığı öğrenildi.

AKP’li Yayman Öcalan'a gittiğini neden sakladı? İşte üç ihtimal

ÇELİŞKİLİ İFADELERİ

Hüseyin Yayman, İmralı ziyareti öncesinde ve sırasında süreçle ilgili verdiği çelişkili ifadelerle de gündeme geldi. Heyet üyesi Feti Yıldız'ın ziyaret öncesinde yaptığı manidar paylaşımın ardından İLKE TV'ye konuşan Yayman, görüşmenin henüz gerçekleşmediğini ve önümüzdeki günlerde olacağını ifade etmişti.

Ancak sonraki saatlerde gazeteciler heyetin halihazırda İmralı'da olduğunu belirledi. Meclis tarafından daha sonra yapılan resmi açıklama ile Yayman'ın da İmralı'ya giden heyette yer aldığı kesinleşmiş oldu.

TBMM'DEN RESMİ AÇIKLAMA: OLUMLU SONUÇLAR ALINDI

Ziyaretin ardından TBMM Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun bugüne kadar 18 kez toplandığı bilgisi paylaşıldı. İmralı görüşmesine ilişkin ise şu değerlendirmelere yer verildi:

"Görüşme neticesinde toplumsal bütünleşme, kardeşliğin pekiştirilmesi ve bölgesel perspektife yönelik sürecin pozitif ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar alınmıştır. Komisyonun bundan sonraki süreçte hedeflerini gerçekleştirme yönündeki azimli ve kararlı tutumu sürdürülecektir."