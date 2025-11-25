AKP’li Yayman Öcalan'a gittiğini neden sakladı? İşte üç ihtimal

TBMM’de kurulan süreç komisyonu terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile resmen temas kurmak için İmralı’ya heyet gönderme kararı aldı. İktidara yakın medya MHP'li Feti Yıldız ve DEM Partili Gülistan Koçyiğit ile AKP'li Hüseyin Yayman'ın yer aldığı heyetin dün adayı ziyarete gideceğini duyururken Yayman'ın ziyaretin ileri tarihte yapılacağını söyleyerek gideceklerini reddetmesi muamma yarattı.

Yayman'ın açıklamasının ardından TBMM, heyetin adaya gittiğini duyururken, Yayman’ın ifadeleri boşa düşmüş oldu.

AKP’Lİ YAYMAN İMRALI'YA GİTTİĞİNİ NEDEN SAKLADI?

TBMM açıklamasından sonra Halk TV yazarı İsmail Saymaz’a İmralı’ya gittiğini ilk ağızdan itiraf eden Yayman, "Feti Yıldız ve Gülistan Koçyiğit’le beraber komisyon olarak İmralı adasına gittik ve görüşmeyi gerçekleştirdik" dedi.

AKP’li Yayman ‘gitmedim’ demişti: TBMM açıklayınca İsmail Saymaz’a itiraf etti

İmralı ziyaretinin yarattığı muamma sona erdiren TBMM açıklamasının ardından yaşananları kaleme alan Halk TV yazarı Ayşenur Arslan heyetin durumunu şöyle anlattı:

"Bahçeli’nin diretmesiyle oluşturulan komisyona göre terör ha bitti bitecek.. Ama komisyon darmadağın.. Meclis Başkanlığı AKP’li komisyon üyesini yalanlıyor.. MHP’li Feti Yıldız’dan ise hiç ses seda alınamıyor."

“İmralı Heyeti, TBMM Komisyonu adına oturacak ya masaya.. Bir TBMM üyesinin, yani AKP milletvekilinin gitmesi uygun olmaz mıydı? Bu seçenek, ziyaret gündemini Erdoğan’dan uzak tutmak için mi düşünülmedi? Üstelik gide gide üç kişi gittiyse, CUMHUR+DEM dışındakilerin adı hiç anılmadan neden sadece CHP hırpalandı?”

Ankara'da İmralı türbülansı

Önce reddedip sonra ziyareti itiraf etmek durumunda kalan Yayman'ın İmralı'ya gittiğini neden sakladığı ise merak konusu olurken üç ihtimal akıllara geldi.

İŞTE ÜÇ İHTİMAL

Ziyaretin Erdoğan'ın öğretmen atamaları törenini gölgelememesi için biraz geç açıklanması istendi. Hatta gidişin sessiz olmasının bir nedeni de buydu. Yayman o sırada 'gitmedim' demiş bulundu. Atama töreni bitince de ne diyeceğini şaşırdı. Yani bir iletişim skandalı yaşandı.

AKP kamuoyu anketlerini çok yakından takip ediyor. Öcalan'la temasın, partinin oy oranını düşüreceği görüldü. Bu nedenle başta ziyaretin gizli tutulması istendi ancak Türkiye Gazetesi haberi yayınlayınca bu mümkün olmadı. Türkiye'nin haberi geri çekmesi de işe yaramadı.

Hüseyin Yayman bu ziyaret için zaten kendisi talepte bulunmamıştı ancak parti onu görevlendirmişti. İstemeyerek gittiği bu ziyaret nedeniyle Öcalan ziyaretini gizleme ihtiyacı hissetti.

İKTİDARDAN HÜSEYİN YAYMAN ELEŞTİRİSİ!

İsmail Saymaz Yayman'ın İmralı açıklamalarının toplumda kafa karışıklığına yol açmasının ardından Beştepe'ye yakın bir aktör tarafından Yayman'a yönelik yapılan eleştiriyi şu sözler ile açıkladı:

"Beştepe'ye yakın bir aktör şöyle yazdı: TBMM karar almış komisyon üyeleri İmralı'ya gidiyor. Ne var ki gizli saklı bir iş yürütülüyormuş gibi büyük bir gizlilik içerisinde oluyor bu. DEM ya da avukatlar gittiğinde gittiler, geldiler diye açıklama yapılırken burada sanki bir şey saklanılıyor yahut doğru olmayan bir iş yapılıyor gibi anlaşılmayan bir gizlilik var diyor."

TBMM GÖRÜŞMEYİ BÖYLE DUYURDU

TBMM Başkanlığı açıklamasında ziyaret kapsamında Öcalan'a sorular sorulduğu ve detaylı beyanlarının alındığı belirtilerek sürecin pozitif ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar alındığı ifade edildi.

İmralı ziyareti muammasını ortadan kaldıran açıklamada şu ifadelere yer verildi: