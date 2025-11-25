AKP’li Yayman ‘gitmedim’ demişti: TBMM açıklayınca İsmail Saymaz’a itiraf etti

AKP’li Yayman ‘gitmedim’ demişti: TBMM açıklayınca İsmail Saymaz’a itiraf etti
Yayınlanma:
Süreç komisyonu kapsamındaki heyetin İmralı’ya gidip gitmediği muamması TBMM açıklamasıyla son bulurken, adaya gidildiği iddialarını kesin bir dille yalanlayan AKP’li Hüseyin Yayman, bu sefer bu açıklamasını da yalanlayarak gazeteci İsmail Saymaz’a adaya gittiklerini doğruladı.

TBMM’deki süreç komisyonu kapsamında İmralı’ya gitmesi beklenen çok partili heyetin adaya gidip gitmediğine ilişkin uzun süren muamma Meclis’ten yapılan resmî açıklamayla son buldu.

AKP’Lİ YAYMAN KESİN BİR DİLLE REDDETMİŞTİ

TBMM heyetin adaya gittiğini duyururken, muamma sırasında adaya gittiğini kesin bir dille duyuran AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman’ın ifadeleri boşa düşmüş oldu.

“Bu bilgi yanlış. Ben adaya gitmedim, kimin gittiğini de bilmiyorum. Bilginin doğruluk payı yoktur. Önümüzdeki günlerde belli olacak.”

TBMM AÇIKLAMASINDAN SONRA İTİRAF GELDİ

Yayman, TBMM açıklamasından sonra Halk TV yazarı İsmail Saymaz’a verdiği demeçte bu sefer farklı ifadeler kullanarak İmralı’ya gittiğini itiraf etti.

İmralı'ya giden heyetten ilk açıklamaİmralı'ya giden heyetten ilk açıklama

Yayman ile konuştuğunu sosyal medya platformu X üzerinden duyuran İsmail Saymaz paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“AK Parti’nin İmralı Heyeti üyesi Hüseyin Yayman ile konuştuk.

Yayman’a İmralı’ya gidip gitmediğini sordum.

Yayman, şöyle dedi:

“Feti Yıldız ve Gülistan Koçyiğit’le beraber komisyon olarak İmralı adasına gittik ve görüşmeyi gerçekleştirdik.”

NE OLMUŞTU

TBMM’deki süreç komisyonu kapsamındaki çok partili bir heyetin bugün İmralı adasına gideceği tartışmalarının ardından gidilip gidilmediği muamma olarak kalmış, TBMM’nin geç saatlerde yaptığı açıklamayla bu ziyaret doğrulanmıştı.

Dervişoğlu'ndan İmralı ziyareti mesajı: İhanetin zaman aşımı yoktur!Dervişoğlu'ndan İmralı ziyareti mesajı: İhanetin zaman aşımı yoktur!

İKTİDAR MEDYASI ÖNCE DUYURDU, SONRA KALDIRDI

İktidara yakınlığı ile bilinen Türkiye Türkiye Gazetesi, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’ten oluşan 'İmralı Heyeti'nin, terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan’la görüşmek üzere Ada’ya hareket edeceğini duyurmuşu.

Türkiye Gazetesi duyurduğu haberi daha sonra sitesinden kaldırmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

