İmralı'ya giden heyetten ilk açıklama
Yayınlanma:
TBMM'nin İmralı Heyeti'nin Öcalan ile görüşmeye gittiğini açıklamasının ardından DEM Parti'den ilk açıklama geldi. Öcalan'la görüşmeye giden heyette yer alan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, “Ziyarete ilişkin, heyet olarak Komisyona bir aktarım yapacağız, komisyonu ilk elden bilgilendireceğiz” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle kurulan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu"nun İmralı'ı ziyaret ettiğinin açıklanmasının ardından DEM Parti'den ilk açıklama geldi.

İmralı’ya giderek Abdullah Öcalan ile görüşen heyette bulunan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, “Ziyarete ilişkin, heyet olarak Komisyona bir aktarım yapacağız, komisyonu ilk elden bilgilendireceğiz” ifadelerini kullandı. Koçyiğit, ziyaretin gayet iyi olumlu ve pozitif geçtiğini söyledi.

Son dakika| TBMM duyurdu: Komisyon heyeti İmralı'ya gittiSon dakika| TBMM duyurdu: Komisyon heyeti İmralı'ya gitti

26 KASIM'DA AÇIKLAMA YAPILMASI BEKLENİYOR

Öte yandan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 26 Kasım Çarşamba günü, İmralı'ya giden heyetin bilgi vermesi gündemiyle toplanması bekleniyor.

İmralı Adası'na giden heyette DEM Parti Grup Başkanvekili Koçyiğit'in yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da yer almıştı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

