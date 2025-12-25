Karar Resmi Gazete'de! Genel aydınlatma sayaçları için verilen süre uzatıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından "Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi.

TARİH UZATILDI!

Yayımlanan yönetmeliğe göre, TEDAŞ tarafından iletişim altyapısı bakımından yapılacak değerlendirmeler sonucunda OSOS kapsamına uygun olmadığı belirlenen sayaçlar haricinde genel aydınlatma sayaçlarının tamamının OSOS kapsamına alınması için daha önce 31 Aralık 2025 olarak ilan edilen son tarih 31 Aralık 2026 olarak güncellendi.

Aynı zamanda OSOS kapsamına uygun olduğu halde bu kapsama alınmayan ve TEDAŞ tarafından anlık veya çevrimiçi izlenemeyen sayaçların tüketim giderleri için 1 Ocak 2027 tarihine kadar ödeme yapılmaması kararlaştırıldı.



