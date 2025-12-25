Karar Resmi Gazete'de! Genel aydınlatma sayaçları için verilen süre uzatıldı

Karar Resmi Gazete'de! Genel aydınlatma sayaçları için verilen süre uzatıldı
Yayınlanma:
Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) tarafından, genel aydınlatma sayaçlarının Otomatik Sayaç Okuma Sistemleri (OSOS) kapsamına alınması işleminin tamamlanması için verilen süre 31 Aralık 2026 tarihine kadar uzatıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından "Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi.

sayac2.jpg

TARİH UZATILDI!

Yayımlanan yönetmeliğe göre, TEDAŞ tarafından iletişim altyapısı bakımından yapılacak değerlendirmeler sonucunda OSOS kapsamına uygun olmadığı belirlenen sayaçlar haricinde genel aydınlatma sayaçlarının tamamının OSOS kapsamına alınması için daha önce 31 Aralık 2025 olarak ilan edilen son tarih 31 Aralık 2026 olarak güncellendi.

CHP'li Yavuzyılmaz tek tek anlattı: "AKP’nin devasa elektrik zammı 21 milyon vatandaşı çarpacak!"CHP'li Yavuzyılmaz tek tek anlattı: "AKP’nin devasa elektrik zammı 21 milyon vatandaşı çarpacak!"

Aynı zamanda OSOS kapsamına uygun olduğu halde bu kapsama alınmayan ve TEDAŞ tarafından anlık veya çevrimiçi izlenemeyen sayaçların tüketim giderleri için 1 Ocak 2027 tarihine kadar ödeme yapılmaması kararlaştırıldı.


Kaynak:AA

Para göndermede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor
1 Ocak'ta başlıyor!
Para göndermede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor
Yılbaşı gecesi hava nasıl olacak? Meteoroloji aşama aşama yanıtladı
Grip olunca sakın bunları yapmayın!
Grip olunca sakın bunları yapmayın!
Emekliye seyyanen zam için net konuştu: İsa Karakaş Ankara'dan son haberi verdi
Kar bırakacak hava dalgası giriş yaptı: Meteoroloji 6 bölge 9 ili tek tek uyardı
Son dakika | Ali Koç'un Sadettin Saran kararını açıkladı
Avrupa otomobil tercihini yaptı: Hibritler zirvede
Avrupa otomobil tercihini yaptı: Hibritler zirvede
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor!
Son Dakika | Sadettin Saran gözaltına alındı
1 Ocak'ta akaryakıta zam yağmuru! İşte ÖTV düzenlemesi sonrası yeni fiyatlar...
Türkiye
İsmet İnönü vefatının 52’nci yılında Anıtkabir'de anıldı
İsmet İnönü vefatının 52’nci yılında Anıtkabir'de anıldı
Peynir fabrikasında patlamada 2'si ağır 6 yaralı! Olay yerinden feci görüntüler
Peynir fabrikasında patlamada 2'si ağır 6 yaralı! Olay yerinden feci görüntüler
6 milyar dolarlık arazi 3 mirasçıya kaldı: İstinafın kararı Antalya haritasını değiştirecek
6 milyar dolarlık arazi 3 mirasçıya kaldı: İstinafın kararı Antalya haritasını değiştirecek