CHP'li Yavuzyılmaz tek tek anlattı: "AKP’nin devasa elektrik zammı 21 milyon vatandaşı çarpacak!"

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesi ve kesin hesabı görüşmeleri tamamlandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yeni yıldan itibaren elektriğe gelecek zamlara ilişkin bir paylaşımda bulundu.

CHP'li Deniz Yavuzyılmaz milyar dolarlık nadir elementlerin merkezine gidip açıkladı

Deniz Yavuzyılmaz Eskişehir'deki o elementin akıllara zarar değerini açıkladı!

21 MİLYON VATANDAŞ ETKİLENECEK!

Yavuzyılmaz paylaşımına, "TBMM bütçe görüşmelerinde, Enerji Bakanından masallar dinledik. Şimdi gerçeklere gelelim. AKP’nin devasa elektrik zammı, 1 Ocak 2026’dan itibaren 21 milyon vatandaşı çarpacak!" notunu düşerek, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz hafta, 21 milyon vatandaşa devasa elektrik zammı yaptınız. 2026 yılından itibaren geçerli olmak üzere, 2025 yılı elektrik tüketimi toplamı 4 bin kilovat saati aşan yani yıllık elektrik faturası toplamı 11 bin 800 lirayı geçen konut abonelerinin aylık ücret tarifesini değiştiriyorsunuz. Bu aboneleri sabit fiyat tarifesinden çıkarıp piyasa takas fiyatının geçerli olduğu başka bir fiyat tarifesine sokuyorsunuz. Sonuç, bu durumdaki abonelerden şu anda aylık elektrik faturası 389 liraya geliyorsa 2026 yılında bu fatura 871 liraya yükselecek. Yapılan zam oranı yüzde 124, 984 liralık fatura 1936 liraya çıkacak, zam oranı yüzde 97, 1148 liralık fatura 2179 liraya çıkacak, zam oranı yüzde 90."

AİDATLARDA YÜZDE 20'YE VARAN GİZLİ ZAM!

Yavuzyılmaz; site, apartman ve kooperatiflerde ortak alanlarda kullanılan elektriğe de yüzde 124 oranında zam yapılacağını bunun da aidatlarda yüzde 20'ye varan gizli zam olarak kendini göstereceğini söyledi. Yavuzyılmaz'ın ifadeleri şu şekilde: