Adana'da 3 bin kişi sağanak altında koştu

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen maraton, sağanak yağışa rağmen büyük bir coşkuya sahne oldu. Organizasyonun startını Adana Büyükşehir Belediye Başkanvekili Güngör Geçer verdi.

Yarışmacılar, Fuzuli Caddesi’nden start alarak Büyük Saat Kulesi ve Taş Köprü başta olmak üzere kentin tarihi ve kültürel simgelerinin arasından geçti. Yağmur altında koşulan maraton, izleyenlere de görsel bir şölen sundu.

Yarı maratonda dereceye girenler ise şöyle:

21K Kadınlar Genel Klasman

1-Sümeyye Erol 2-Zinash Mulata Waketoli 3-Ruken Tek

21K Erkekler Genel Klasman

1-Mengistu Bekele Tedecha 2-Ali Kaya 3-Ersin Tekal

10K Kadınlar Genel Klasman

1- Dilek Öztürk 2- Derya Kese 3- Çağla Elmas

10K Erkekler Genel Klasman