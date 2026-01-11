Adana'da 3 bin kişi sağanak altında koştu

Yayınlanma:
Adana’da, sağanak yağış altında düzenlenen 16’ncı Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu’na 7’den 70’e yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Kentin tarihi ve kültürel merkezlerinden geçen yarış, renkli görüntülere sahne oldu.

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen maraton, sağanak yağışa rağmen büyük bir coşkuya sahne oldu. Organizasyonun startını Adana Büyükşehir Belediye Başkanvekili Güngör Geçer verdi.

Adana'da evinde uyuşturucu satan kişiye mahkemeden rekor cezaAdana'da evinde uyuşturucu satan kişiye mahkemeden rekor ceza

adanada-saganak-altinda-3-bin-kisi.jpg

Yarışmacılar, Fuzuli Caddesi’nden start alarak Büyük Saat Kulesi ve Taş Köprü başta olmak üzere kentin tarihi ve kültürel simgelerinin arasından geçti. Yağmur altında koşulan maraton, izleyenlere de görsel bir şölen sundu.

Adana'yı dolandırdı Güney Afrika'da patron olduAdana'yı dolandırdı Güney Afrika'da patron oldu

adana-kosu.jpg

Yarı maratonda dereceye girenler ise şöyle:

21K Kadınlar Genel Klasman

1-Sümeyye Erol

2-Zinash Mulata Waketoli

3-Ruken Tek

21K Erkekler Genel Klasman

1-Mengistu Bekele Tedecha

2-Ali Kaya

3-Ersin Tekal

10K Kadınlar Genel Klasman

1- Dilek Öztürk

2- Derya Kese

3- Çağla Elmas

10K Erkekler Genel Klasman

1- Enbiya Yazıcı

2- Ümran Bulut

3- Turan Alkan

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Türkiye
Bu magandalara kim dur diyecek? Önünü kestiği sürücüye hakaretler yağdırdı
Bu magandalara kim dur diyecek? Önünü kestiği sürücüye hakaretler yağdırdı
Kars'ta kurtlar köpeği avladı
Kars'ta kurtlar köpeği avladı
Yarın okulların tatil olduğu iller belli olmaya başladı! İstanbul ve Ankara için karar bekleniyor
Yarın okulların tatil olduğu iller belli olmaya başladı! İstanbul ve Ankara için karar bekleniyor