Adana'da 3 bin kişi sağanak altında koştu
Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen maraton, sağanak yağışa rağmen büyük bir coşkuya sahne oldu. Organizasyonun startını Adana Büyükşehir Belediye Başkanvekili Güngör Geçer verdi.
Adana'da evinde uyuşturucu satan kişiye mahkemeden rekor ceza
Yarışmacılar, Fuzuli Caddesi’nden start alarak Büyük Saat Kulesi ve Taş Köprü başta olmak üzere kentin tarihi ve kültürel simgelerinin arasından geçti. Yağmur altında koşulan maraton, izleyenlere de görsel bir şölen sundu.
Adana'yı dolandırdı Güney Afrika'da patron oldu
Yarı maratonda dereceye girenler ise şöyle:
21K Kadınlar Genel Klasman
1-Sümeyye Erol
2-Zinash Mulata Waketoli
3-Ruken Tek
21K Erkekler Genel Klasman
1-Mengistu Bekele Tedecha
2-Ali Kaya
3-Ersin Tekal
10K Kadınlar Genel Klasman
1- Dilek Öztürk
2- Derya Kese
3- Çağla Elmas
10K Erkekler Genel Klasman
1- Enbiya Yazıcı
2- Ümran Bulut
3- Turan Alkan
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)