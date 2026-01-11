27 yaşındaki genç evinde ölü bulundu!

27 yaşındaki genç evinde ölü bulundu!
Yayınlanma:
Eskişehir’de, 27 yaşındaki Buğra Karahisar, yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu. Karahisar’ın şüpheli görülen ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi Güllüce Sokak’ta bulunan 4 katlı bir apartmanın en üst katında yaşayan kargo çalışanı Buğra Karahisar’ın yakınları, kendisine ulaşamayınca polis ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

yalniz-yasadigi-evinde-olu-bulundu-1109845-329457.jpg

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ!

Kapıyı çilingire açtırarak eve giren polis ekipleri, Buğra Karahisar’ı hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Karahisar’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

yalniz-yasadigi-evinde-olu-bulundu-1109844-329457.jpg

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU!

Buğra Karahisar’ın ölümünün şüpheli görülmesi üzerine cansız bedeni, savcılık ve polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

CHP'li meclis üyesinin annesi boğazı kesilerek öldürüldü: Katil kuzeni çıktı!CHP'li meclis üyesinin annesi boğazı kesilerek öldürüldü: Katil kuzeni çıktı!

Buğra Karahisar’ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netleşecek.

Kaynak:DHA

Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Türkiye
Bu magandalara kim dur diyecek? Önünü kestiği sürücüye hakaretler yağdırdı
Bu magandalara kim dur diyecek? Önünü kestiği sürücüye hakaretler yağdırdı
Kars'ta kurtlar köpeği avladı
Kars'ta kurtlar köpeği avladı
Yarın okulların tatil olduğu iller belli olmaya başladı! İstanbul ve Ankara için karar bekleniyor
Yarın okulların tatil olduğu iller belli olmaya başladı! İstanbul ve Ankara için karar bekleniyor