27 yaşındaki genç evinde ölü bulundu!

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi Güllüce Sokak’ta bulunan 4 katlı bir apartmanın en üst katında yaşayan kargo çalışanı Buğra Karahisar’ın yakınları, kendisine ulaşamayınca polis ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ!

Kapıyı çilingire açtırarak eve giren polis ekipleri, Buğra Karahisar’ı hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Karahisar’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU!

Buğra Karahisar’ın ölümünün şüpheli görülmesi üzerine cansız bedeni, savcılık ve polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

CHP'li meclis üyesinin annesi boğazı kesilerek öldürüldü: Katil kuzeni çıktı!

Buğra Karahisar’ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netleşecek.