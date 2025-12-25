10 yıl önce gelen leylekler göç etmekten vazgeçti
Yayınlanma:
Erzincan Kilimli köyünde 10 yıldır aynı yuvada yaşayan leylekler yavruları uçsa da yaz kış yuvalarını terk etmedi. Leylekler köyün simgesi haline geldi.
Erzincan merkeze bağlı Kilimli köyünde yaklaşık 10 yıl önce yuva yapan leylekler, göç etmeyerek yaz kış aynı yerde yaşamlarını sürdürüyor.
Yavruları büyüyüp uçtuktan sonra farklı bölgelere gitse de leylekler, yuvalarını terk etmiyor.
Göç yolculuğu başladı, leylekler soluğu sulak alanda aldı
Yorgun düşen 'Kibar' leylek Afrika'ya göç edecek
10 YILDIR BU KÖYDELER
Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzincan Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dronla görüntülenen leylekler, köyün zengin bitki örtüsü ve sulak alanları sayesinde bölgede kalmayı tercih ediyor.
KÖYÜN SİMGESİ HALİNE GELDİLER
Kilimli köyü sakinlerinin de ilgiyle koruduğu leylekler, yıllardır köyün simgelerinden biri haline geldi. Her mevsim yuvalarında görülen leyleklerin yaşamı, havadan yapılan çekimlerle kayıt altına alındı.