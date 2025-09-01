Yorgun düşen 'Kibar' leylek Afrika'ya göç edecek

Yorgun düşen 'Kibar' leylek Afrika'ya göç edecek
Yayınlanma:
Kuşadası'nda elektrik telleri üzerindeki yuvadan düşen ve EKODOSD tarafından koruma altına alınan ve ‘Kibar’ adı verilen yavru leylek doğaya salındı. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, “Uçma yeteneğini kazanan Kibar zamanı geldiğinde Afrika’ya göç edecek" dedi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yorgun olduğu belirtilen ve elektrik telleri üzerindeki yuvadan düşen yavru leylek Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) tarafından koruma altına alınmıştı. ‘Kibar’ adı verilen yavru leylek doğaya salındı.

Germencik’in Turanlar Mahallesi’nde, 8 Ağustos’ta elektrik direklerinin üzerine kurulu olan yuvaların birinden yere yavru leylek düştü. Henüz bir aylık leyleği bulan mahalleli, muhtar Himmet İzmir’e bildirdi. Muhtar Himmet İzmir’in haber vermesi üzerine Turanlar Mahallesi’ne giden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, yavru leyleği teslim aldı. Anne ve babası elektrik tellerine çarparak öldüğü tahmin edilen yavru leylek, yaklaşık 20 gün boyunca EKODOSD’ta bakım ve tedaviye alındı.

aydin-yuvadan-dusup-korumaya-alinan-ya-891682-264817.jpg

EKODOSD gönüllülerinin ‘Kibar’ adını verdiği leylek, uçma yeteneği kazanmasının ardından Bafa gölünde EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü tarafından doğaya salındı. Kibar’ın zamanı geldiğinde diğer leyleklerle birlikte Afrika’ya göç edeceği bildirildi.

aydin-yuvadan-dusup-korumaya-alinan-ya-891685-264817-001.jpg

aydin-yuvadan-dusup-korumaya-alinan-ya-891687-264817-001.jpg

FLAMİNGO YAVRUSU DA DOĞA İLE BULUŞTU

Öte yandan Kuşadası’nda bir otel işletmesinin plajına da flamingo yavrusu indi. Yorgun olduğu gözlenen yavru EKODOSD tarafından koruma altına alındı. Dün gece boyunca beslenen yavru, Söke Serçin bölgesinde doğaya salındı. Kuşadası’nın ekolojik açıdan çok zengin bir bölge olduğunu belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, “Uçma yeteneğini kazanan Kibar zamanı geldiğinde Afrika’ya göç edecek. Yavru flamingo da bugün doğayla buluştu” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Türkiye
Ailesi Murat Çalık'ı bir kere daha görmesin diye neler yapılmış! halktv.com.tr'nin sorularını yanıtladı
Ailesi Murat Çalık'ı bir kere daha görmesin diye neler yapılmış! halktv.com.tr'nin sorularını yanıtladı
Çöp konteynerinde yanmış bebek cesedi bulunmuştu! Kan donduran detay ortaya çıktı
Çöp konteynerinde yanmış bebek cesedi bulunmuştu! Kan donduran detay ortaya çıktı