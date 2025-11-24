Son dakika| TBMM duyurdu: Komisyon heyeti İmralı'ya gitti

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle kurulan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu"nun bugün (24 kasım) İmralı'ya gidip gitmediği tartışma konusu oldu.

İktidara yakınlığı ile bilinen Türkiye Türkiye Gazetesi, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’ten oluşan 'İmralı Heyeti'nin, terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan’la görüşmek üzere Ada’ya hareket edeceğini duyurmuşu.

Türkiye Gazetesi duyurduğu haberi daha sonra sitesinden kaldırmıştı.

Öte yandan AKP'nin İmralı heyeti üzesi Hüseyin Yayman'da Ada'ya gidildiği iddialarını kesin bir dille yalanlayarak “Bu bilgi yanlış. Ben adaya gitmedim, kimin gittiğini de bilmiyorum. Bilginin doğruluk payı yoktur. Önümüzdeki günlerde belli olacak” demişti.

TBMM komisyonun adaya gittiğini duyurdu. TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada sürecin ilerletilmesi için olumlu sonuçlar alındığı kaydedildi.

TBMM Başkanlığı ziyarete ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, ilk toplantısını yaptığı 5 Ağustos 2025 tarihinden bugüne kadar 18 kez toplanmış ve ilgili kesimlere dönük dinleme faaliyetlerini gerçekleştirmiştir.

En son 21 Kasım 2025 tarihinde yapılan 18'inci toplantısında ise İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda Abdullah Öcalan'ın dinlenmesi konusunda nitelikli çoğunlukla karar alınmıştır.

Söz konusu karar doğrultusunda, 24 Kasım 2025 tarihinde heyet, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gitmiştir.

Bu doğrultuda, 27 Şubat'ta yapılan Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı akabinde örgütün kendisini feshetmesi ve silah bırakması yönündeki açıklamaların yanı sıra Suriye'de 10 Mart mutabakatının hayata geçirilmesine yönelik sorulan sorular kapsamında detaylı beyanları alınmıştır.

Görüşme neticesinde; toplumsal bütünleşme, kardeşliğin pekiştirilmesi ve bölgesel perspektife yönelik sürecin pozitif ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar alınmıştır.

Komisyonun bundan sonraki süreçte hedeflerini gerçekleştirme yönündeki azimli ve kararlı tutumu sürdürülecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"