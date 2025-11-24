Dervişoğlu'ndan İmralı ziyareti mesajı: İhanetin zaman aşımı yoktur!

Komisyon Heyeti'nin İmralı Adası'na gittiğinin açıklanmasının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan tepki dolu bir mesaj geldi.

Komisyonda 'Terörsüz Türkiye' amacıyla kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun PKK lideri Öcalan ile görüşmek için İmralı'ya gidip gitmemesi çok tartışılmıştı.

Tartışmalar, komisyonda yapılan oyalamanın ardından sona ermiş, AKP, MHP ve DEM'in oy çokluğun ile İmralı'ya gidilme kararı alındı.

TBMM ADAYA GİDİLDİĞİNİ DUYURDU

Bunu izleyen süreçte ise bugün TBMM (24 Kasım) heyetin İmralı'ya gittiğini açıkladı.

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Toplumsal bütünleşme, kardeşliğin pekiştirilmesi ve bölgesel perspektife yönelik sürecin pozitif ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar alınmıştır" denildi.

Gönderen,

Giden,

Bekleyen,

Susan da iyi bilsin ki;

İHANETİN ZAMANAŞIMI YOKTUR!.. — Müsavat Dervişoğlu (@MDervisogluTR) November 24, 2025

DERVİŞOĞLU: İHANETİN ZAMAN AŞIMI YOKTUR

Bunun ardından TBMM'de kurulan komisyona başından beri eleştiren ve komisyona da katılmayan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan tepki dolu bir paylaşım geldi.

Dervişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Gönderen, Giden, Bekleyen, Susan da iyi bilsin ki; İHANETİN ZAMANAŞIMI YOKTUR!.." dedi.